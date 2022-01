Conheça Bruna Santos, bailarina do Faustão que já dançou em circo

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

No próximo dia 17, na tela da Band estreará o programa “Faustão na Band” e uma das bailarinas, que continuará ao lado de Fausto Silva, será Bruna Santos.

A carioca, de 28 anos, já está há anos no balé do Faustão e participou dos quadros “Show dos Famosos” e por duas vezes do “Dança dos Famosos”, no extinto programa “Domingão do Faustão”, na Rede Globo. Em 2020, dançou com o cantor Belutti, da dupla com Marcos, e em 2021, com o ator Carmo Della Vecchia no “Super Dança dos Famosos”.



Bruna tem formação livre em balé clássico e contemporâneo pelo Theatro Municipal do Rio de Janeiro e é professora de balé clássico há seis anos. Fez curso com a bailarina Deborah Colker e dançou no circo em 2018.

Em seu Instagram (@brunasantosbss), mostra seu dia a dia e seu amor pelo Crossfit e por moto.

Além de atuar como modelo, trabalhou como vendedora e trancou a faculdade de Engenharia Civil para cursar Produção Audiovisual.