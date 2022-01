Conheça Bibi Jesuíno, bailarina do Faustão que faz um enorme sucesso na web

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Quem gosta de assistir vídeos no aplicativo TikTok verá uma carinha muito conhecida na tela da Band a partir do dia 17, no programa “Faustão na Band”: Bibi Jesuíno. E a paranaense, de 21 anos, é um sucesso na internet e nas redes sociais E a paranaense, de 21 anos, é um sucesso na internet e nas redes sociais. No TikTok são mais de 2m de seguidores, mais de 470 mil seguidores no Instagram (@biancajesuino) e no Youtube mais um de um milhão de visualizações e quase 33 mil inscritos. Também é embaixadora da Touro Brasil, marca de produtos pré-treino, que inclusive academia é um lugar que a influenciadora ama. Também é embaixadora da Touro Brasil, marca de produtos pré-treino, que inclusive academia é um lugar que a influenciadora ama Atualmente é estudante de Direito, namora o também influenciador Watson Alves e já frequentou oficinas de diferentes ritmos, mas como bailarina do Faustão será a primeira vez que dançará profissionalmente. Atualmente é estudante de Direito, namora o também influenciador Watson Alves e já frequentou oficinas de diferentes ritmos, mas como bailarina do Faustão será a primeira vez que dançará profissionalmente