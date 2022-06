Conheça Barbara Figuccio: a empresária italiana que decidiu compartilhar sua experiência com viagens nas redes sociais

Com mais de 200mil seguidores no Instagram, Barbara começou a investir também em vídeos para seu canal no YouTube

Quando planejamos uma viagem, algo que sempre deixa dúvidas é como montar o roteiro ideal. Como aproveitar melhor o tempo naquele destino? Quais programações cabem no meu bolso? Essas eram apenas algumas das perguntas que a empresária Barbara Figuccio recebia dos amigos sempre que eles iam fazer alguma viagem.

Sócia da empresa de agenciamentos e transportes World Freights que atua há 29 no mercado brasileiro, Barbara sempre precisou viajar bastante. E por que não compartilhar todo conhecimento adquirido? Foi assim que a empresária começou a utilizar as redes sociais para dividir curiosidades, dicas e conteúdos correlatos.

Em seu canal do YouTube, a empresária italiana compartilha vídeos cheio de dicas para os amantes de viagem

Deu tão certo, que hoje com mais de 200mil seguidores no Instagram, Barbara sentiu a necessidade de ampliar o seu trabalho. “O canal no YouTube existe desde 2017, mas eu não o alimentava. Até que nessa última viagem para o Egito eu resolvi gravar tudo com muitos detalhes tanto para o YouTube, como para o instagram, mesmo sendo em formatos diferentes, eu me dediquei bastante. Entrava e saía várias vezes para gravar na horizontal e na vertical. Eu amo o Instagram, mas os vídeos ali acabam de perdendo. No YouTube eles são eternos e ainda temos mais tempo”, conta.

“Rota dos Êxodos” em Israel, está entre os destinos favoritos de Barbara

Para Barbara, cada destino é único. Em suas palavras: “A melhor viagem é a que está por vir”. Mas a empresária admite, além de obviamente, uma paixão pela Itália, seu país natal, um carinho especial pela chamada “Rota do Êxodos” em Israel: “Foi emocionante demais e de um enriquecimento espiritual incrível. Superamos nossos limites subindo o monte Sinai a pe no meio da noite para assistir ao nascer do sol, visitamos todos os lugares onde Jesus nasceu, morreu e ressuscitou…”, relata.

Barbara Figuccio posa ao lado de famosa estrutura do sucesso de bilheteria: Indiana Jones

Barbara esteve também em muitos pontos turísticos famosos nas telonas. “Dormimos uma noite em uma tenda beduína no deserto de Wadi Rum aonde foram filmados filmes como Transformers, Perdidos em Marte, Indiana Jhones, Starwars, e tantos outros momentos”, relembra.

Nem tudo são flores

Quem nunca assistiu uma série de vídeos de viagens e pensou: “Que vida boa!”. Pois é, Barbara conta que ama viajar, mas não se enganem, existem sim muito esforço e dedicação por trás de cada foto ou vídeo postado. “Essa foi uma viagem aonde dormi pouco.. quase nada… as pessoas nao imaginam o trabalho que da alimentar dois canais e o mais complicado, foi que para alimentar instagram e youtube eu entrava nos locais duas vezes, uma gravando na vertical, depois saia e gravava na horizontal! E o pior… bem nessa viagem não havia internet disponível nos lugares aonde passávamos a não ser no hotel entao eu precisei salvar todo o conteúdo do instagram e soltar somente quando chegava no hotel já tarde da noite enquanto fazia em conjunto o upload dos vídeos para eu meu pessoal no Brasil pudesse editar para o youtube”, desabafa.