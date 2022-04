Conheça as duplas que participarão do novo reality show “Túnel do Amor”

O reality será exibido no Multishow e simultaneamente no Globoplay

Nesta terça-feira, 19, o Brasil conhece oficialmente os participantes de “Túnel do Amor”, novo reality show do Multishow sob comando do apresentador Marcos Mion. O programa estreia na quarta-feira, dia 27, e conta com 10 duplas de amigos. Eles serão divididos em duas casas e precisam escolher o crush ideal para o colega. O reality vai ao ar de segunda a sexta, às 22h30.

Adriana e Andressa

Adriana, de 25 anos, foi Miss Goiás, e mora em São Paulo atualmente. Andressa, de 26, está fazendo faculdade de Nutrição e sempre sonhou em participar de um reality. Essa dupla se conheceu em uma viagem há menos de um ano e encontraram uma na outra uma conexão enorme.

Adriana já foi casada por cinco anos e quer conhecer novas pessoas e curtir a vida de solteira. Já Andressa ainda mora com a mãe e está cursando a faculdade

Duda e Carla

Duda, de 24 anos, é de Porto Alegre, e Carla, de 23, é de Camboriú. A dupla se conheceu há dois anos durante uma sessão de fotos e logo se identificaram muito uma com a outra. Elas gostam de boys malhados e tatuados, e possuem uma personalidade forte, não levando desaforo para casa.

Darline e Malu

Darline, de 32 anos, é modelo e super emocionada quando se trata de relacionamentos. Já Malu, de 33, também é modelo e já foi casada. As duas se conheceram durante um trabalho em 2018 e moram juntas em São Paulo.

Marina e Luana

Marina, de 21 anos, é bissexual e estuda História, além de falar sobre amor próprio nas redes sociais. Luana, também de 21, se considera a caçula mimada, mas afirma que está super pronta para encarar o confinamento do reality. As duas se conheceram, em 2018, na escola.

Nina e Vanessa

Nina, de 29 anos, se considera mais racional e festeira. Vanessa, de 29, é dramática e intensa, e já ficou com um ex-namorado de anos da amiga. As duas se conheceram em uma festa, há 10 anos, e são bem grudadas.

Dan e Pedrinho

Dan, de 28 anos, se considera bem xavequeiro, assim como o amigo Pedro, de 29. O mais novo prefere as mulheres mais descoladas, enquanto o mais velho gosta das quietinhas. A dupla se conhece desde os 12 anos e são de Belo Horizonte. Eles ficaram um tempo sem contato, mas hoje são grandes amigos.

Caio e Fabio

Ambos têm 29 anos e adoram uma festa, eles se conheceram há 10 anos. Caio é mais emoção e impulsivo, enquanto Fabio é mais razão e prefere relacionamentos estáveis, mas está aberto a conhecer todo tipo de pessoa.

Danilo e Randerson

Danilo, de 30 anos, já foi casado e tem dois filhos pequenos. Ele é metódico e gosta de fazer as coisas do jeito dele. Já Randerson, de 27, é pai de dois filhos de diferentes mães. Ele afirma que leva a vida de forma leve e é difícil de tirá-lo do sério. A dupla se conheceu em uma viagem no Rio de Janeiro há seis anos.

Felipe e Stefano

Felipe, de 31 anos, só namorou uma vez na vida, enquanto Stefano, de 29, diz que não nasceu para namorar, pois gosta mesmo é de pegação. Ambos são de Salvador e se conheceram há 10 anos através de amigos em comum.

Robinho e Otavio

Robinho, de 28 anos, é instrutor de fit dance e adora sair a noite. Otávio, de 24, já tentou ser jogador de futebol, mas hoje é professor de dança para crianças. Eles se conheceram durante uma aula de dança há cinco anos e têm uma sintonia de irmãos.

