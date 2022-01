Conheça Amanda Malaquias, a baiana veterana bailarina do Faustão

A coluna apresentará diariamente as componentes do tradicional balé do Faustão

A baiana, de Ibipeba, Amanda Malaquias é uma das bailarinas que irá compor o belíssimo balé do programa “Faustão na Band” A bailarina, de 25 anos, já é do balé do apresentador há três anos. Tem formação em Administração e pós graduação em Marketing. Já trabalhou como modelo e, devido a carreira, chegou a morar no México. Já foi Miss São Bernardo do Campo em 2018 e Miss Model Internacional em 2013, no Equador.

A bailarina, de 25 anos, já é do balé do apresentador há três anos Em seu Instagram (@amanda_malaquias), ela mostra todo o seu charme e beleza em fotos que mostram todo seu talento ao posar para as lentes. Também faz alguns publiposts se tornando uma ótima influenciadora para seus mais de 130 mil seguidores, além de demonstrar grande amor pela sua família.