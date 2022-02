Conheça Alexandre Santucci, ator que dá vida a drag queen 50+ Vera Ronzella

Agora em 2022 Alexandre Santucci e sua irreverente dra 50+ Vera Ronzella voltam aos palcos com um projeto novo em teatro. A peça “Vera” entra em cartaz no segundo semestre, com apresentações previas, só para convidados, entre os meses de abril e maio na capital paulista.

O ator Alexandre Santucci (16/05/1987) nasceu em Campinas onde morou até os 8 anos de idade, depois foi pra Ribeirão Preto, cidade a qual mantem como sua referência maior em criação e aprendizado na infância e adolescência.

Em 1999 ficou um ano nos Estados Unidos para apoiar sua irmã e em 2000 voltou ao Brasil para cursar Audiovisual, Criação para Cinema na Faculdade Barão de Mauá em Ribeiro Preto. Nesta mesma época, lembra que passou no vestibular de Medicina da USP só para provar ao pai sua capacidade, mas não cursou.



Desde a infância, teve explorado seu lado lúdico e engraçado. Com facilidade ímpar para decorar textos, participou de saraus e peças de teatro na escola. Fez testes em agencias e cogitou fazer a 1ª versão de Chiquititas na Argentina. É um apaixonado por estar à frente, e atrás das câmeras.

Fã assumido da Disney, anos após, já na cidade de São Paulo, quando fazia um treinamento para trabalhar no mercado cinematográfico, conheceu uma executiva que lhe abriu as portas grandes produções musicais, shows, como produtor de camarim para nomes internacionais. Destaque para Beyonce, ACDC, Tony Bennett e para grande parte dos integrantes do grupo Rebeldes (RBD).



Chegou a fazer figurações em importantes programas e “talk-shows” na TV brasileira, além de se aventurar pelo mundo da moda, como diretor de showroom de marcas nacionais; foi neste momento que teve os primeiros contatos com a arte drag no Brasil.



De forma amadora, por pura diversão e descoberta, começa a se montar para algumas festas direcionadas ao público LGBTQIA+. Percebeu que não existia uma drag queen no Brasil que apostasse em um personagem com mais idade. Foi então, através de experimentações e vivencias, que nasce Vera Ronzella, sua protagonista nos palcos, seu primeiro trabalho profissional como ator.



Em 2016 Vera Ronzella destaca-se no cenário paulistano em shows, festas e apresentações. Porém, Alexandre Santucci sedento por novas vivências dedica os próximos 3 anos de sua vida aos cruzeiros internacionais, em grandes companhias. Após este período, de volta ao Brasil, decide: “Vou trabalhar, ganhar a vida e me colocar a frente dos holofotes como Vera!”, relembra.

Com apoio da Secretaria da Cultura da Cidade de São Paulo, no teatro Cacilda Becker, foi jurado fixo no concurso de drag Cacilda. Com superlotação e sucesso estrondoso foi convidado pela Secretaria a ocupar o Teatro Alfredo Mesquita, na capital em 2019.



Neste mesmo ano marcou presença na edição da Drag Com em Nova York, sendo convidado pela organização da maior feira drag do mundo a fazer parte de um dos painéis de discussão, dentre os temas abordados, falou abertamente sobre oposição ao governo Bolsonaro. Por conta deste posicionamento foi apresentado, em uma sala reservada, ao ícone drag Rul Paul e a estilista Diane von Fürstenberg. Nesta mesma edição, por conta de sua reinterpretação da música Shallow, foi recebido por Lady Gaga.

Posteriormente, no Brasil, foi convidado para participar de eventos institucionais falando sobre diversidade para a Disney, Fox e na ESPN, sendo a primeira participação drag, ao vivo, na programação do canal esportivo. Destaque também para a parceria institucional com o Grupo Pão de Açúcar (GPA) e Grupo Armazém.



Nos anos seguintes, Alexandre também dá vida ao projeto “Fofa-se” que já circulou em mais de 50 empresas, com um modelo de “talk show” customizável e “on line”, que discute e aprofunda o tema “Diversidade dentro das organizações”.



