Conheça a técnica de camuflagem de olheiras desenvolvida por Fernanda Jaffre

Especialista explica como método de cobertura de cicatrizes pode ser utilizado para cobrir olheiras

As técnicas de cobertura de marcas, cicatrizes e estrias estão avançando cada vez mais. O procedimento dermatológico utiliza máquina e tinta de tatuagem para cobrir as imperfeições e as diferenças de tonalidade na pele. Atualmente, dá até para cobrir olheiras utilizando o método.

Fernanda Jaffre, que é especialista e pioneira em camuflagem no Brasil, explica: “com o pigmento perfeito e feito sob medida, é possível cobrir as manchas até mesmo nas áreas mais sensíveis, como a dos olhos”.

As olheiras são concentrações excessivas de vasos sanguíneos ou melanina sob a pálpebra e, muitas vezes, não são fáceis de tratar. Há casos onde a pessoa herda dos pais, e quando elas se instalam, são poucas as formas de reversão. Em alguns pacientes, a única solução, de fato, é a camuflagem.

A cobertura pode acontecer de diversas formas e é necessário realizar a avaliação de cada caso para definir como a técnica será aplicada. “Em alguns casos, é preciso fazer primeiro a neutralização da cor, para depois cobrir. Nesses casos, mais de uma sessão é realizada”, explica Fernanda.

Os resultados são duradouros e facilita muito a vida de mulheres que se incomodam com as olheiras e recorrem todos os dias à maquiagem. “Elas deixam de ser reféns do corretivo. Podem sair sem nada no rosto, com a autoestima lá em cima. Ver o antes e depois das minhas clientes faz tudo valer a pena”.