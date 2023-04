Conheça a Sorox, a bebida hidrotônica que promete revolucionar a hidratação

Com fórmula exclusiva e sem açúcares, Sorox chega ao mercado brasileiro com alto poder de restabelecimento do corpo, promovendo melhora do sono, da imunidade, da saúde digestiva e mais energia

A Sorox acaba de chegar ao mercado brasileiro, prometendo revolucionar a hidratação. Com uma fórmula exclusiva e sem açúcares, a bebida hidrotônica tem oito íons (zinco, potássio, magnésio, cálcio, lactato, sódio, citrato e cloreto) que ajudam a restabelecer o corpo, contribuindo para a melhora do sono, da imunidade, da saúde digestiva, aliviando o estresse e reduzindo danos do coração. Entre os diferenciais do produto estão a fórmula inovadora e exclusiva com alto poder de hidratação para o corpo e os sabores adaptados ao paladar dos brasileiros Disponível em três sabores (limão, tangerina e uva), a Sorox é indicada para quem busca produtos funcionais e com sabor, que possam ser consumidos diariamente, sem perder a qualidade. Para o lançamento no Brasil, a marca apostou em Marcio Atalla, especialista em qualidade de vida e preparador físico, como garoto-propaganda. Atalla ressalta que a Sorox é uma ótima opção para manter o corpo hidratado e saudável, não apenas para quem faz atividade física, mas para ser usado no dia a dia, por qualquer pessoa, sem se preocupar com as calorias. Marcio Atalla estrela a campanha de Sorox A Sorox já pode ser encontrada em farmácias e em breve estará disponível em outros canais de varejo. Com seu lançamento, a marca promete conquistar um público que busca por um estilo de vida saudável e funcional, sem abrir mão do sabor.