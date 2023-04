Conheça a ONG Em Boas Mãos, organização que promove a autoestima por meio de cirurgias reparadoras

Projeto ajuda pessoas que enfrentam desafios devido à sua condição física, e proporciona cirurgias reparadoras, procedimentos reconstrutores e intervenção multidisciplinar

Nem sempre uma cirurgia é apenas uma cirurgia. Quando falamos em cirurgias reparadoras, estamos falando também de autoestima e autoconfiança. A ONG Em Boas Mãos tem como missão promover o acesso à reconstrução mamária e outras cirurgias reparadoras para todas as pessoas que se sentem invalidadas devido à sua condição física. “A organização acredita no poder da cirurgia plástica reconstrutora para transformar vidas, auxiliando na recuperação física e emocional de pacientes que enfrentam diversas dificuldades.” diz a advogada em direito médico e diretora da ONG Em Boas Mãos Beatriz Guedes.

A reconstrução mamária é um conjunto de procedimentos cirúrgicos que visa restaurar a forma e aparência da mama após a mastectomia, cirurgia que remove parcial ou totalmente a mama devido a um câncer, ou outra doença. O objetivo da reconstrução é devolver a autoestima e qualidade de vida às pacientes, proporcionando um aspecto mais natural e simétrico às mamas.

A reconstrução mamária está entre as cirurgias reparadoras oferecidas pela ONG Em Boas Mãos

Existem diferentes técnicas de reconstrução mamária que podem ser utilizadas, incluindo a reconstrução com implante mamário, a reconstrução com tecido próprio (como a retirada de tecido da barriga ou das costas) e a combinação de ambas as técnicas. A escolha da técnica depende de vários fatores, incluindo as preferências e necessidades da paciente, a quantidade e qualidade do tecido mamário remanescente, a presença de cicatrizes ou radioterapia prévia, e a disponibilidade de tecido autólogo suficiente.