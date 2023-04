Conheça a mansão que Lucas Moura, ex-São Paulo, colocou à venda no Brooklin

Imóvel com 1200m² conta academia, suítes, espaço para eventos e está avaliado em R$ 16 milhões

Já pensou em morar no Brooklin, em São Paulo, em uma mansão que pertence a um famoso jogador de futebol? Pois existe uma opção disponível colocada no mercado pelo atacante Lucas Moura, em São Paulo Futebol Clube, e que está avaliada em R$ 16 milhões.

Mansão com estrutura completa foi construída em uma área de 2.100m² Crédito: Reprodução Youtube



A casa de 1.200m² construída em uma área de 2.100m² conta com espaços amplos e elegantes e uma decoração sofisticada e de bom gosto que inclui obras de arte de artistas nacionais e internacionais, que ficarão no local para o novo morador.



Localizada em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, a mansão oferece tudo o que um morador pode imaginar em termos de luxo e conforto. No piso térreo, há uma ampla sala de estar com vários ambientes integrada a uma sala de jantar elegante e uma cozinha gourmet. No mesmo espaço há uma adega climatizada para 200 garrafas com vista para a sala de estar.

Lucas Moura decorou a casa com imagens de seus feitos como jogador Crédito: Reprodução Youtube



Ao todo, são quatro suítes, todas com decorações personalizadas. O destaque, claro, vai para a suíte principal, que com dois closets, e uma sala de banho privativa com jacuzzi. A área externa também é uma atração à parte e conta com piscina, deck de madeira com SPA, espaço com lareira, jardim de inverno, e um grande espaço gourmet com churrasqueira, máquinas de gelo, forno de pizza, fogão a lenha, chopeira e muito espaço para acomodar seus convidados.



E se o assunto é diversão, tem mais! No subsolo há um bar com espaço para boate para receber mais de 100 pessoas e palco para shows, além de um telão. Tudo isso cercado por portas à prova de som. Para os que não dispensam uma boa malhação, uma academia completa foi montada no local, assim como uma sala de jogos para ampliar o entretenimento.

Casa foi pensada para ser um imóvel sustentável Crédito: Reprodução Youtube



A tecnologia também está presente. Na garagem para 7 carros, há portas blindadas. Um sistema de segurança de alto padrão foi instalado em todo o imóvel, que também é sustentável, contando com 16.000 litros de água de reuso para irrigação do jardim, 32 placas fotovoltaicas e vários espaços decorados com madeira de demolição.



E com tudo isso dentro de casa, dá pra pensar em ficar olhando para fora? A resposta é sim, já que a mansão ainda dispõe de um terraço com vista incrível da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Lucas Moura, hoje com 30 anos, é jogador do Tottenham, da Inglaterra, e fez quatro gols pela seleção brasileira de futebol nos 35 jogos em que vestiu a camisa amarela. Mas sem dúvidas, a mansão que hoje colocou à venda também pode ser apontada como mais um golaço do craque.