Conheça a mansão mais soﬁsticada e luxuosa à venda em Campos do Jordão

A mansão mais exuberante de Campos do Jordão, cidade turística no alto da Serra da Mantiqueira, no interior do estado de São Paulo, acaba de ser colocada à venda e chama a atenção pela exuberância, beleza, requinte e conforto

O imóvel com aproximadamente 12 mil m² de terreno e 1.700 m² de área construída, tem vista permanente para o Vale, a Minalba e a Pedra do Baú, foi adquirido há alguns anos e passou por uma reforma de sete anos. A execução contou com a participação de renomados profissionais como Luiz Carlos Orsini, responsável pelo projeto e execução do paisagismo de Inhotim; Abbud Aguilar, pela arquitetura e decoração; Fausi e Cesário, pela construção; além de outras 50 empresas e marcas reconhecidas pela qualidade e sofisticação.



O imóvel ainda conta com heliponto homologado pela ANAC, com capacidade para grandes helicópteros. A arquitetura, embora imponente e rica em detalhes, foi projetada para valorizar o interior da casa, sem chamar muita atenção para o exterior. Na casa principal, quatro suítes, sendo a master com vista para a Pedra do Baú, cama exclusiva dos Irmãos Campana, e outras três suítes, uma delas configurada atualmente como escritório. No Home Theater, sistema de som de primeira geração e TV de 65 polegadas. Devido às baixas temperaturas, a lareira externa é a gás e coberta, com mobiliário alemão Dedon. Há também uma mesa de jogos e uma mesa com lareira a butano, além de sofás italianos Minotti integrados com a sala de jantar.

Jeremias Rodrigues, corretor de imóveis de Alto Padrão

Crédito: Yugi Hirata



Na íntima e luxuosa região da churrasqueira, o ambiente garante extrema elegância, com uma mesa Dedon by Stark capaz de acolher até 14 convidados, e é protegida por uma cobertura para garantir conforto em qualquer condição climática. Ao lado, a varanda integrada é adornada por mobiliário Casual Exteriores e aquecedores italianos a gás, proporcionando agradáveis momentos ao ar livre. A deslumbrante cozinha é um verdadeiro sonho gastronômico, armários Kitchens e equipamentos Kitchenaid enfeitam o espaço, que pode ser integrado ao living e sala de jantar ou fechado para garantir privacidade.

Crédito: Divulgação



Ainda internamente, um luxuoso Spa com banheira Versati para até 8 pessoas, TV embutida em de espelho, som ambiente, aquecimento de piso, cama de massagem, banheiro privativo, oferece momentos de relaxamento e conforto. A casa de hóspedes, com varanda suspensa sobre o lago, apresenta duas suítes amplas com ar condicionado, cozinha americana com armários Kitchens, mesa para quatro lugares, living com TV e ar condicionado.

Em todo seu interior o imóvel conta com calefação. Os quartos possuem camas super king com pilow top em pluma de ganso e toda rouparia Trousseau personalizada, armários Augusto Moreno e sistema de som e vídeo. Os banheiros tem pisos aquecidos, mobiliários Vallve, pastilhas italianas Bisazza e metais Hansgrohe.



A adega climatizada para 750 rótulos, executada pela Joshua Adegas, apresenta uma cozinha americana com armários Poliform e equipamentos alemães Gaggenau, mesa em madeira e mármore para 8 lugares, lustre Taraxacum da Italiana Flos, Home Theater com telão retrátil, sofá italiano e varanda integrada com mobiliário Paola Lenti, aquecedores italianos a gás, som ambiente e fechamento.



Além disso, o imóvel ainda conta com um Spa externo para aproximadamente 10 pessoas, integrado a um ambiente contendo fogo de chão e um telão retrátil em Led de 3,50 x 2,00m, perfeito para festas e confraternizações. O mobiliário Paola Lenti em cores marcantes trás o

aconchego e a sofisticação acompanhados de uma fonte com iluminação integrada e uma “cama balanço” para os momentos de descanso. Elevando a experiência residencial a um novo patamar, a propriedade se destaca por sua imponente arquitetura, requinte e sofisticação em cada detalhe. A extensa área da academia, com mais de 170 metros quadrados, é equipada com os mais renomados aparelhos das marcas Technogym, Life Fitness, Power Plate, Fisio Pilates, entre outras, proporcionando aos seus usuários uma experiência de treino inigualável. Além disso, a casa conta com diversos recursos tecnológicos, como calefação sob o piso, sistema Lutron de iluminação, som ambiente e uma sofisticada automação Control4, utilizada nos Estados Unidos, que permite controlar até mesmo o portão de entrada.



A segurança dispõe de um abrangente sistema de vigilância por câmeras de última geração e sistema completo de gravação e por isso, conta com uma “Casa de Segurança”, equipada com um dormitório com banheiro, living com cozinha americana com armários Segatto e TV. Para completar, há ainda uma casa de caseiro com dois dormitórios com armários Segatto, banheiro, living, cozinha e lavanderia completa, também equipada com calefação no piso e sistema de aquecimento de água a gás. Sob a casa de caseiro e a casa de segurança há uma garagem enorme com vaga para aproximadamente 10 carros.

A mansão está sendo negociada pelo renomado corretor de imóveis Jeremias Rodrigues, proprietário da imobiliária que leva seu nome e que acumula 30 anos de experiência em imóveis de alto padrão. Jeremias fez um tour pela mansão e mostrou cada detalhe da casa que, segundo ele, comporta cerca de 200 pessoas simultaneamente para um evento. O valor não foi divulgado, mas as características do imóvel apontam para um perfil de comprador que valoriza o conforto e o luxo.



O vídeo com imagens exclusivas pode ser conferido no canal do YouTube Imobiliária Jeremias Rodrigues.

Mais informações:

Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão Whatsapp: (12) 98123-7764

Telefone: (12) 3631-2858

E-mail: [email protected]