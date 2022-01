Conheça a história de Tetsuyoshi Kodama, presidente da ‘World Bushido Karate Association Konseikai’

Kodama organizou o primeiro campeonato mundial infantil de karate em Hamamatsu em comemoração ao centenário da imigração japonesa ao Brasil

Nascido em 1965, nissei natural de São Bernardo do Campo / SP, veio ao Japão em 1991 para aperfeiçoar-se no karate que pratica desde os 14 anos. No Brasil foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro, entre outros títulos. No Japão sagrou-se campeão nacional. Possuía sua própria academia no Brasil e era instrutor no Clube da Volkswagen. Seu primeiro emprego no Japão foi de taxista, além de atuar como tradutor e intérprete para a polícia e tribunal.

Junto com professores de faculdades criou o Grupo de Pesquisa e Orientação aos Jovens, que tem como propósito fazer rondas noturnas para orientar os jovens a não seguirem para o caminho da marginalidade. Costuma dar palestras e dar suporte para os professores japoneses em como lidar com crianças brasileiras. Apresentou o relatório de sua autoria “Educação das Crianças Brasileiras no Japão” na I Conferência Brasileiros no Mundo realizada no Palácio do Itamaraty no Rio de Janeiro. Organizou o primeiro campeonato mundial infantil de karate em Hamamatsu em comemoração ao centenário da imigração japonesa ao Brasil, e em seguimento idealizou e coordenou a fundação da Aliança de Intercâmbio Brasil Japão.

Foi condecorado pelo governo brasileiro em 2009 pela Ordem de Rio Branco ao grau de Oficial pelas atividades de socialização das crianças e jovens e o intercâmbio entre Brasil e Japão . Em 2012 foi condecorado pela Polícia Provincial de Shizuoka pelos conselhos e ajuda à polícia nos assuntos ligados aos estrangeiros no Japão. Todos os anos organiza torneios de karate e diversos eventos de integração entre os japoneses e brasileiros que vivem no Japão. Atualmente mantém sua empresa Kodama Global Support Co. e sua academia Kodama Dojo e filiais na cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka.

