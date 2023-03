Conheça a história de Talita Cogo, mais conhecida como a nova versão da Musa de Ipanema

Modelo, empresária e Musa, Talita conta detalhes da sua carreira marcada por muita ousadia e determinação

Muito mais que um rostinho bonito, curvas estonteantes e um bronzeado em dia que chama atenção de todos por onde passa, a melhor palavra para definir Talita Cogo é determinação. A modelo e Musa que agora está despontando como empresária e colocando a serviço tudo que aprendeu durante os seus 14 anos de carreira, conta que não foi fácil chegar até aqui, mas se orgulha da sua trajetória e de tudo que construiu.

Muito mais que um rostinho bonito: conheça a multifacetada Talita Cogo

Linda e cheia de graça como o trecho da música que dá nome ao concurso que marcou sua carreira, Talita fala da experiência como a nova versão de “Musa de ipanema”. O concurso inspirado na eterna Helô Pinheiro, teve sua primeira edição em 2018, a qual Talita levou o título pra casa. “Eram mais 14 meninas e inicialmente não achei que eu fosse ganhar. Como eu tinha um corpo de modelo e não necessariamente de uma musa, tive que investir muito tempo na academia, por exemplo. Mas graças a Deus eu consegui e sai vencedora. Não me considero uma substituta de Helô e sim uma nova versão”, afirma.

Conhecida até hoje como a nova versão da “Musa de Ipanema”, Talita escolheu esse nome para o seu primeiro empreendimento

Logo após vencer o concurso “Musa de Ipanema”, Talita foi a primeira brasileira a aparecer como capa da revista Playboy de Portugual. Os cliques da Musa fizeram muito sucesso nas terras lusitanas e no Brasil também. O fato é que se tornou mais um marco na carreira da modelo. “Desde que eu fiz essa capa, muita coisa mudou na minha vida”, vibra.

Modelo e Musa, Talita está prestes a dar novo e importante passo na carreira

O concurso foi tão marcante para a carreira e para vida de Talita, que até hoje ela é conhecida por esse título. Não à toa, agora que resolveu investir no seu lado empreendedora, o seu espaço de bronzeamento, moda e cosméticos levará o nome “Musa de Ipanema”. “Eu sempre acreditei que nós temos que ser mais que um ‘rostinho bonito’ e procurar maneiras de realizar nossos sonhos e também transmitir todo conhecimento acumulado durante a carreira. Eu sou apaixonada pelo universo da beleza e me vejo como referência nessa área. As pessoas sempre me perguntam sobre o meu bronzeado, por exemplo. Então o Espaço Musa de Ipanema vem para marcar essa nova fase e se Deus quiser será o primeiro de muitos empreendimentos”, almeja.

O espaço Musa de Ipanema está em reforma e tem previsão de inauguração no final de abril na cidade de Jaú em São Paulo.