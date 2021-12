Conheça a história de Rodriggo Marucco, artista que sobreviveu a duas tentativas de suicídio e hoje motiva pessoas com vídeos, livros e palestras

Formado em piano clássico, ele sente que a arte o ajudou a sair da crise em que estava

Rodriggo Marucco é professor de português e de música. Formado em piano clássico, ele sente que a arte o ajudou a sair da crise em que estava. O artista conta que tinha uma vida invejável, mas aos poucos foi caindo em uma depressão profunda, praticando o uso abusivo de álcool e algumas substâncias ilícitas, isso durou 20 anos.

”Quando perdi a mulher que amava foi a gota d’água, tentei tirar a vida a vida pela primeira vez, os médicos me salvaram (o que me desagradou, tanto que tentei de novo alguns meses depois, e nessa faltou um segundo para eu morrer). Cheguei ao ponto em que sobraram apenas Deus e eu, perdi todos os amigos, colegas e trabalhos, a família não me aguentava mais, então precisei conversar com Ele”, conta Rodriggo.

Foi então que Marucco conheceu Kendra, uma jovem atleta que pediu ajuda para divulgar uma vaquinha com intuito de arrecadar fundos para sua primeira participação no Campeonato de Ginástica Rítmica. Ele ajudou a jovem que hoje em dia, é campeã brasileira e sul-americana.

”Isso me mostrou que o meu propósito está diretamente ligado ao apoio, à motivação. Fez-me muito bem ajudar, eu me transformei, voltei a amar a existência. Ficou claro que eu deveria usar meus talentos para ajudar os que sofrem, comecei com frases inspiradoras no Instagram, depois com vídeos e agora com livros, além de ter me formado em psicanálise para ajudar quem não pode pagar”.

Ele conta que também estudou roteiros de filmes, produção de videoclipes e neurolinguística, além de fazer revisão gramatical de livros de autores iniciantes, na maioria das vezes de forma gratuita.

O trabalho de Rodriggo está disponível no canal Motivacionow (no YouTube) e no seu perfil do Instagram (@rodriggo.marucco.letras).