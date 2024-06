Conheça a história de Arthur Aguiar: o jovem que tem mobilizado a internet com sua jornada de superação e emagrecimento

Arthur Aguiar é o nome do famoso cantor e ex-BBB brasileiro que vive aparecendo nas manchetes da internet. Porém, a história do jovem jornalista homônimo, revela outras conquistas. Aos 24 anos, Arthur deixou sua cidade natal Ituverava, interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar com criação de conteúdo, estudar moda e trilhou um caminho de superação e emagrecimento, transformando sua saúde e relação com a comida.

Arthur na Maratona do Rio 5 km (Reprodução| Instagram: @arthur_deaguiar)

Desde a infância, Arthur já precisava lidar com o sobrepeso, enfrentando as dificuldades e frustrações comuns de quem luta contra a balança. As tentativas de emagrecer na adolescência, muitas vezes através de dietas restritivas e sem acompanhamento profissional, não surtiam efeito a longo prazo, apenas intensificavam a relação conturbada com a alimentação.

Treino 10 km (Reprodução| Instagram: @arthur_deaguiar)

“Nesse mundo das dietas o que mais me marcou foram as restritivas, que eu fazia sem acompanhamento médico e levava meu corpo a um déficit calórico absurdo, já teve dias de almoçar uma cenoura e eu achava que isso estava me ajudando a perder peso, mas me atrapalhava psicologicamente e energeticamente”, revela Arthur.

: Arthur Aguiar tem mobilizado a internet com sua história de superação e emagrecimento (Reprodução| Instagram: @arthur_deaguiar)

A grande virada de chave chegou quando Arthur se olhou no espelho e não gostou do que viu. Essa insatisfação foi o gatilho para uma mudança radical em sua vida. Decidido a tomar as rédeas da própria saúde, ele buscou ajuda profissional e embarcou em uma jornada de reeducação alimentar e acompanhamento psicológico.

Arthur abandonou as dietas restritivas que não davam certo e ainda sem confiar totalmente no processo, abraçou uma nova perspectiva: a reeducação alimentar. Com o apoio da nutricionista Natalia Nogueira, ele aprendeu a ouvir seu corpo, entender suas necessidades nutricionais e fazer escolhas alimentares conscientes e saudáveis. Essa mudança o livrou da culpa e da compulsão, permitindo que ele desenvolvesse uma relação mais harmônica com a comida. Entre o final de novembro de 2023 e maio de 2024, Arthur conseguiu eliminar 27 quilos.

“Um dos meus maiores desafios foi colocar minha alimentação nas mãos de um profissional, um nutricionista. Eu não confiava, no início do processo, que uma pessoa que eu já tinha um trauma, por conta de todo meu histórico na infância e adolescência, fosse saber mais do meu corpo do que eu mesmo. Confiar e trabalhar nessa relação com minha nutricionista foi um processo que precisou de tempo. Depois que vi que comecei a perder peso, deixei o ego de lado e me apoiei em quem sabe mais de nutrição do que eu”, explicou.

Arthur percebeu que travar essa esta luta sozinho era quase impossível, com isso, a psicóloga se tornou peça fundamental no processo de emagrecimento. Juntas, nutricionista e psicóloga trabalharam em conjunto para descobrir quais os traumas do passado relacionados à alimentação e à ansiedade, que tanto o impediam de alcançar seus objetivos. Na terapia, Arthur aprendeu a lidar com seus sentimentos e emoções, controlando a compulsão alimentar e desenvolvendo mecanismos saudáveis para lidar com o estresse.

“Eu nunca tinha feito reeducação alimentar junto da psicologia, e quando esse momento aconteceu na minha vida, eu percebi que só comia porque sentia a ansiedade. Hoje, sei catalisar essa energia e conversar, “botar pra fora” nas sessões de terapia. Mesmo que meus pais e minha família sejam grandes apoiadores dos meus projetos, a psicologia consegue chegar em lugares mais profundos e mais obscuros, como meus traumas com a alimentação no passado e a relação com a nutrição, ela é uma aliada no meu processo e me faz conseguir manter firme no meu processo de emagrecimento e treinos”, revela o jovem.

A vida de Arthur se transformou completamente. A alimentação regrada, com foco em alimentos naturais e nutritivos, se tornou um hábito. A prática regular de exercícios físicos, incluindo corrida pela manhã e musculação à tarde, agregou disciplina e resultados à sua rotina. Além disso, aprendeu a gerenciar as tentações de forma inteligente. “Furos” na dieta, previamente programados com sua nutricionista, permitiam o consumo moderado de alimentos [doces] que ele gosta, como chocolate ou pudim.

A estratégia o ajudou a evitar o sentimento de privação e a manter o foco. “Dessa vez foi muito mais por mim e pela minha saúde que qualquer outra coisa. Já tentei emagrecer para me encaixar em diversos padrões e eu nunca fui o foco, sempre era uma questão secundária. Pela primeira vez me coloquei em primeiro lugar e segui firme e forte no propósito, me apaixonando cada vez mais pela caminhada e não pelo resultado, que foi consequência de um trabalho que foi curtido etapa por etapa. A cada medida que eu perdia, era uma comemoração de uma conquista minha”, afirma o jornalista.

Durante o processo, hábitos que parecem simples tiveram uma importância crucial. A hidratação sempre foi importante para Arthur, mas com a dieta e o aumento da ingestão de fibras, o consumo de água se tornou essencial. “Beber entre quatro e cinco litros de água por dia se tornou um hábito, contribuindo para a melhora da minha pele, cabelos e unhas, além de auxiliar na sensação de saciedade. Já nos eventos sociais e festas, aprendi a lidar com as tentações de forma consciente: fico longe da mesa com as comidas, observo as opções disponíveis para que a mente faça escolhas conscientes, sempre priorizando o que realmente desejo comer e me sirvo com porções moderadas”, explica o jornalista que tem uma agenda badalada de eventos.

Arthur conta que quando as mudanças começaram a aparecer, ele perdeu peso, roupas e medidas, mas o maior ganho foi a autoestima e a qualidade de vida. Uma roupa que antes não lhe servia mais se tornou um símbolo de sua conquista, representando a nova pessoa que ele se tornou: mais disposta, saudável e plena.

Curiosamente, a história do emagrecimento não começou com uma decisão, foi o acaso que colocou Arthur em uma situação que provocou toda a mudança. “Eu fazia crossfit, mas sem a dieta, só a atividade física para não dizer que eu não fazia nada. A corrida começou após a minha inscrição para a Maratona do Rio, que veio do convite de uma amiga minha, que já treinava comigo no crossfit. Antes da inscrição eu não corria nada e quando corria, ficava extremamente cansado. Todo meu amor pela corrida nasceu junto com a inscrição para os 5km, bem como os treinos e uma vida mais regrada em relação a alimentação”.

A corrida se tornou a paixão de Arthur. Com a ajuda de um treinador, ele evoluiu gradativamente, passando de 2km para longas distâncias, inclusive 21km fora de prova. A leveza proporcionada pela perda de peso e a prática regular de exercícios físicos o impulsionaram para alcançar novos desafios. Ele conta que sair da obesidade significou mais do que apenas perda de peso, foi um processo de transformação social e emocional.

Atualmente, Arthur está focado em completar a maratona completa, 42km e segue treinando com disciplina e persistência, buscando fortalecer as pernas para os treinos mais intensos e longos com o treinador físico Salvador Lopes. “Eu me emociono só de olhar e pensar no quando sofri com a obesidade e a gordofobia. Foram longos anos ocupando um espaço na sociedade de minoria e não aceitando que esse lugar era prejudicial para mim. Sair da obesidade não significa apenas mudar de peso, é mudar dentro de uma construção social que foi uma ‘casa’ durante muito tempo”.

“É inevitável falar o quanto isso afetou minha autoestima, me sinto uma nova pessoa e tenho disposição para viver tudo que a vida me permitir, porque tenho uma consciência maior do que meu corpo é capaz e me sinto bem com ele, mas nem sempre foi assim, tinha vergonha de ir à praia e expor meu corpo para outras pessoas, pois sabia que seria julgado e colocado em um lugar que não queria estar, de que as pessoas sentissem pena de mim e me vissem como uma pessoa sem saúde. Há muito tempo eu acreditava que o esporte não era para mim e fiquei na inércia, sair desse lugar e me desafiar foi difícil e cada passo vale a pena quando se olha uma jornada toda”, finaliza.

