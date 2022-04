Conheça a cobertura contemporânea e luxuosa de Luciana Gimenez em São Paulo

A apresentadora fez várias mudanças no apê e Altera Arquitetura mostrou tudo em detalhes

Se tem algo que a pandemia mostrou para as pessoas foi a vontade de transformar o interior das casas. Com a apresentadora Luciana Gimenez não foi diferente. Ela já possuía uma cobertura luxuosa no 30º de um prédio, em São Paulo, e decidiu transformar o espaço para ficar ainda mais a cara dela, trazendo uma mistura do clássico com o moderno.

O apartamento de Luciana uniu o clássico, o moderno e o contemporâneo com tonalidades neutras e pontos chaves em cores quentes



O responsável pelo projeto de Gimenez é o escritório Altera Arquitetura e a equipe gravou um vídeo mostrando cada detalhe do apartamento e o resultado espetacular das obras. Na sala principal eles trabalharam com o cinza claro nas paredes, o que permite alguns quadros com tons mais fortes. As poltronas, o sofá e o tapete também estão em tonalidades cinzas diferentes. A mesa de centro é baixa e em tom de madeira, transmitindo um aconchego ao espaço. Um destaque do ambiente são duas poltronas em marsala.

A amplitude das áreas sociais, trouxe destaque aos ambientes, permitindo o conforto de Luciana com os filhos, ao mesmo tempo, apreciando uma vista incrível por todos os cômodos



Há também uma linda biblioteca com lareira e decoração com itens do acervo pessoal de Luciana. Já na sala de jantar há uma sala de jantar com 10 lugares, sendo a mesa em branco e as cadeiras com estofado rosa. A sala da TV é dividida em dois ambientes, sendo o primeiro com um espaço para almoço com seis lugares, uma lareira e um sofá super futurista. Já no outro há a televisão, um sofá de pelo menos quatro metros, uma poltrona e uma estante com decorações.



Para o apartamento ficar ainda mais encantador, também houve mudanças na cobertura do apartamento. Agora o espaço conta com um banco estofado próximo a um fogareiro, depois há uma churrasqueira com uma mesa de centro e algumas cadeiras, e para finalizar tem também a piscina com um lindo paisagismo.

Para o apartamento ficar ainda mais encantador, também houve mudanças na cobertura do apartamento



“Foi a primeira casa que eu fiz depois de me separar, então era uma coisa bem especial e eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. O Renan (Altera Arquitetura) realmente me ajudou a encontrar um caminho e eu acho que eu encontrei. O processo foi bem devagar, mas deu tudo certo. Eu amei! Minha casa está muito gostosa, as crianças adoraram”, concluiu Luciana.