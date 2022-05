Conheça 5 chopes inovadores presentes no Festival da Cerveja de Blumenau

Os visitantes vão conhecer um laboratório de desenvolvimento de cervejas

Que tal curtir um evento com mais de mil rótulos de cervejas para degustação e muita música boa? É essa a proposta do Festival da Cerveja de Blumenau, que acontece no Parque Vila Germânia, em Blumenau, até o próximo sábado, dia 7. A Dado Bier, marca de cervejaria artesanal brasileira, está presente no festival e vai apresentar novidades incríveis.

Com um estande de 16 metros quadrados e 10 torneiras de chope, há degustação de sabores exclusivos produzidos com acompanhamento do público em Porto Alegre



Contando com rótulo premiados e 18 bandas, o Festival da Cerveja de Blumenau apresentará aos visitantes as novidades de tecnologia e inovação, sendo uma grande oportunidade de negócios e troca de conhecimento. Inclusive, a Dado Bier, que tem sempre inovado no setor, criou um laboratório de desenvolvimento de cervejas aberto ao público no evento.

Com capacidade de 12 mil litros de cervejas exclusivas por ano, o hub de inovação e de testes da cervejaria Dado Bier apresenta novos sabores no festival



“O Festival é um dos principais fomentadores da cultura cervejeira no Brasil, para nós da Dado Bier estar presente em mais esta edição é apoiar e incentivar a inovação do setor. Somos 20 milhões de litros produzidos por ano, e somente o nosso hub de inovação cria e testa com acompanhamento do público mais de 50 sabores por ano” comenta o Diretor de Operações da Dado Bier, Maicon Moraes.



Além do laboratório inovador e exclusivo, a Dado Bier também vai apresentar 15 novos chopes com sabores inéditos no mercado, além da premiada cerveja e medalha de ouro “California Common”. Em contato com a marca, selecionamento cinco chopes incríveis e diferentes que vão mostrar inovação em sabor no Festival de Blumenau. Confira:

“Um dos destaques será nossa Dark Sour de frutas vermelhas que foi envelhecida em barril de carvalho, sendo três barris diferentes, um barril de 3 anos, outro de 2 anos e de 1 ano, e neles foram colocados as frutas vermelhas, como mirtilo, cranberry e morango”, comenta Michael Dresh, mestre cervejeiro

GOOSE TROPICAL (CAJÁ, CUPUAÇÚ, MARACUJÁ) – ABV 4,8% | IBU 8 MUNICH DUNKEL COM NIBS DE CACAU – ABV 4,9% | IBU 24 — criada e produzida pelas cervejeiras Deb Cervejólatra e Sophia Diefenbach CALIFORNIA COMMON — ABV 5,6% | IBU 36 — medalha de ouro no Festival Brasileiro de Cerveja DARK SOUR FRUTAS VERMELHAS – ABV 8,5% | IBU 12 WOOD RUSSIAN IMPERIAL STOUT — ABV 10,3% | IBU 50

Estande Dado Bier no Festival Brasileiro da Cerveja:

Atrações: São 10 torneiras com 15 sabores exclusivos de cervejas

Onde: Parque Vila Germânica – Blumenau/SC

Quando: Até 7 de maio de 2022

Horário: A partir das 19h

Ingressos: Ticket Mais