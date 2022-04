Conheça 5 brasileiros que são mais famosos no exterior que no Brasil

Com inúmeros talentos despontando internacionalmente, o Brasil tem marcado presença no exterior já há alguns anos

Nas últimas semanas, Bruna Marquezine chamou a atenção dos holofotes com a notícia de que integrará o elenco do filme “Besouro Azul”, nova produção da DC Comics. A atriz e modelo, que faz sua carreira desde criança, tem uma trajetória bem sólida no Brasil, marca presença nas passarelas internacionais já faz um tempo e, agora, está escalada para uma produção cinematográfica de grande alcance no mercado internacional.

Ela é um dos exemplos de artistas que cresceram e fizeram seu nome internacionalmente. A abertura global do mercado brasileiro tem levado talentos nacionais a atingir o reconhecimento fora do país. E não só quem solidificou a carreira nacionalmente. Há até mesmo artistas e profissionais que fizeram da carreira internacional o seu ponto de partida, conseguindo ser mais reconhecido fora do país. Por isso, conheça 5 que conquistaram um lugar no mercado internacional e, hoje, são mais famosos no exterior do que no Brasil.

Morena Bacarin

A atriz, hoje com 42 anos, saiu do Brasil aos 7 e foi morar com a família em Nova York, nos Estados Unidos. Ela chegou a contracenar até mesmo com Meryl Streep e resolveu focar sua carreira em Los Angeles. Morena já reúne atuações em séries de televisão como Gotham, onde interpretou a Dra. Lee Thompkins. Ela também participou do filme Deadpool, da Marvel, que está para estrear uma nova sequência.

Andrew Matarazzo

Crescido em Miami, na Flórida, Andrew é dedicado à atuação e à área da música. Já participou de séries como Jane the Virgin e marcou presença na última temporada de Teen Wolf. Nos últimos anos, com a pausa de alguns setores da dramaturgia devido à pandemia, Andrew focou em sua carreira musical e, agora, aguarda novidades sobre uma possível participação no filme inspirado em Teen Wolf.

Anne Garcia

Não é só de carreira norte-americana que se faz talentos brasileiros internacionais. A atriz e empresária Anne Garcia tem um grande público na Itália e tornou-se uma figura bastante conhecida no país Europeu, onde é conhecida como estilista e devido ao status de celebridade, foi convidada para atuar em filmes italianos. Tendo morado mais de 15 anos na Itália, Anne faz sucesso com suas linhas com peças de confecções artesanais. Hoje, além de marcar presença em programas de TV , ela também tem se destacado como investidora e influenciadora.

Bruna Gomes

Com uma carreira iniciada no Brasil como YouTuber e influenciadora, Bruna Gomes ganhou alguns holofotes enquanto namorava o Felipe Neto. Mas foi internacionalmente que sua carreira deslanchou. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, Bruna tem alcançado um novo público desde que entrou no Big Brother Portugal, no início deste ano. Mesmo tendo saído da casa no último domingo, a visibilidade da influencer não deixa de crescer e seus vídeos viralizam diariamente no país.

Henry Zaga

O ator já passou por inúmeras cidades, como Bournemouth, no Reino Unido, Rio de Janeiro, Florianópolis, a cidade de Boca Raton e a cidade de Miami. Mas foi em Los Angeles, nos Estados Unidos, que ele chamou atenção enquanto estudava atuação para cinema. Aos 28 anos, Henry já marcou presença em grandes séries, como Teen Wolf e 13 Reasons Why.