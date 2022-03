Conheça 5 brasileiros que começaram do 0 e se tornaram milionários da área da tecnologia

O setor é um dos que mais cresce no mundo, movimentando mais de R$400 bilhões por ano no Brasil

O Brasil deu passos importantes na área da tecnologia na última década. Foi recentemente que o país começou a aderir as startups, que são as empresas emergentes em tecnologia. O crescimento da acessibilidade virtual fez com que o setor se tornasse ainda maior, deixando alguns empresários da área milionários e até bilionários.

Algumas startups levaram anos para conquistar investidores e crescer no mercado em uma época em que investidores não apostavam tanto na tecnologia e em aplicativos como hoje



Um estudo feito pela Associação Catarinense de Tecnologia em colaboração com a Neowa revelou que, desde 2018, o número de empresas de tecnologia aumentou 55%. No total, já são mais de 422 mil negócios nos segmentos de hardware, software e serviços em um mercado que movimentou mais de R$ 400 bilhões em 2021, representando 4,5% do PIB.

David é um dos responsáveis por posicionar uma fintech brasileira entre uma das principais do mundo



Vários empresários que apostaram nesse setor saíram ganhando e o Jornal de Brasília selecionou 5 que despontaram na área, começando do 0 para em seguida se tornarem referências. O que eles têm em comum? Todos tiveram ideias inovadoras, captaram investimento e hoje são milionários ou bilionários.

Jonathas também atua como investidor anjo em 2 fundos, o BigDream, e possui uma participação na DreamMaker



O primeiro da lista é David Vélez, responsável por fundar o Nubank em 2013. O banco se tornou o mais valioso da América Latina e abriu seu capital na Bolsa de Nova York. Hoje, o patrimônio do empresário é avaliado em U$ 5,2 bilhões de dólares. Já o segundo é Jonathas Freitas, sócio da ManyContent, BlitzPay, TouroClass e diversas outras startups. Suas startups já ultrapassaram a marca de 1 milhão de usuários ele foi vencedor do Prêmio Jovem Brasileiro como empreendedor em 2017, e em 2021 ganhou pela 2ª vez o prêmio Digital Awards.



Pedro e Henrique se conheceram no Twitter, se tornaram amigos por serem adolescentes que gostavam de programação e tornaram-se sócios desde então



O terceiro milionário é Henrique Dubugras, que tem 25 anos, mas fundou a primeira empresa aos 16. Juntamente com Pedro Franceschi, o empresário fundou a Pagar.me e depois a vendeu. Em 2017, os dois começaram com a Brex, na YCombinator, em São Francisco, uma fintech que está revolucionando o setor financeiro com um sistema operacional financeiro que integra cartões de crédito, contas bancárias, pagamentos, despesas e contabilidade.

O GR Bank é um banco que foi fundado sob valores que visam defender a diversidade e tem um extenso trabalho social através da fundação “GR Together”



É claro que Pedro também entra para essa lista, até porque a Brex é avaliada em U$ 12 bilhões de dólares. Ele estudou em Stanford, nos Estados Unidos, e fundou a Pagar.me com Henrique, continuando sendo sócios até hoje na Brex. O 5º empresário de sucesso é Mateus Davi, que atua no mercado financeiro há quase 20 anos. Ele criou o GR Bank em meio à pandemia e já alcançou R$ 1 bilhão no mercado.