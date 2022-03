Conheça 5 benefícios do botox além de amenizar as rugas

O cirurgião plástico Rafael Sabino explicou que o botox pode beneficiar em diversos aspectos

Quando se fala em botox há sempre os que acham algo indispensável e há aqueles que acreditam ser algo banal apenas por questões estéticas, mas enganam-se. O botox vai muito além de apenas ajudar a suavizar as linhas de expressão do rosto e o cirurgião plástico, Dr. Rafael Sabino, que atende na Clínica Corporeum de Brasília-DF, falou sobre o assunto.



Com o passar do tempo e o avanço de idade, é normal que a pele fique mais fina e sensível, propiciando a formação de rugas na testa e no canto dos olhos. O botox ajuda a paralisar a musculatura dessas regiões, fazendo com que elas parem de contrair e as marcas indesejadas não apareçam na pele.

O cirurgião plástico explica que os resultados começam a aparecer 3 dias após a aplicação da toxina e o resultado finaliza após 10 dias, com duração que varia de 4 a 5 meses



Apesar das rugas estarem entre os principais motivos dos clientes procurarem pelo botox, o Dr. Rafael Sabino afirma que o procedimento também contribui na redução do suor em partes específicas do corpo, como as axilas, em casos de hiperidrose. Outro benefício é o alívio das enxaquecas quando a toxina é aplicada na musculatura de algumas regiões como a parte de trás da cabeça, o trapézio e até no couro cabeludo.

O médico conta que grande parte dos pacientes buscam melhorar o aspecto cansado do rosto e arquear as sobrancelhas, entre outras regiões (Fotos: Luara Baggi)



Um dos pontos positivos do botox que não é muito citado é para pessoas que sofrem com tremores ou contrações involuntárias da fala (distonia laríngea). Quando injetada na musculatura das cordas vocais, a toxina pode gerar um alívio desse incômodo entre 2 a 5 meses. O médico afirma que o botox também ajuda na redução do bruxismo quando aplicado em músculos na região da mandíbula.

Dr. Rafael Sabino atende na Clínica Corporeum de Brasília-DF



Por último, mas não menos importante, a toxina do botox também reduz o famoso “sorriso gengival”. Quando for aplicado nos músculos dos lábios superiores, consequentemente, o sorriso terá menos gengiva à mostra. Esses tipos de mudanças vão muito além da estética, beneficiando questões de saúde e bem-estar dos pacientes.