Conheça 3 destinos perfeitos para curtir o Carnaval com tranquilidade e sossego

Está pensando em deixar o Carnaval de lado, mas curtir o feriadão? Confira os lugares perfeitos para isso

Apesar de muitos foliões estarem animados e ansiosos para pular Carnaval, há outros que cansaram a mente e o corpo durante a pandemia e estão buscando paz e sossego para curtir o feriadão com o pé para cima. Há lugares perfeitos para quem opta por essa segunda opção e ainda não programou nada para fazer nos dias de feriado.

Quem quer viajar no feriadão, a dica é Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná, ou o Jalapão, no Tocantins. A primeira cidade tem diversos pontos turísticos e muitos lugares petfriendly. Uma das dicas para quem vai visitar é procurar pelo ônibus Turismo, uma linha especial que passa por 26 pontos turísticos da capital paranaense.

O ônibus Turismo percorre cerca de 48km, e o passageiro adquire um cartão que dá direito a embarques ilimitados durante 24 horas. Custa R$50 por pessoa em um roteiro que dura o dia todo

“Curitiba é o destino ideal para quem procura tranquilidade durante o Carnaval. Aqui temos vários parques, museus, opções de compra, além de uma rota gastronômica que vai desde a comida italiana do Bairro Santa Felicidade até opções mais contemporâneas no Bairro Betel. Um destino que contempla desde as crianças até os mais velhos”, diz Fernando Kanbara, gerente-geral do Grand Mercure Curtiba Rayon.

O hotel Grand Mercure Curtiba Rayon é a pedida perfeita para que busca gastronomia e um espaço fitness com direito a spa

Fernando Kanbara, gerente-geral do Grand Mercure Curtiba Rayon.

O hotel, que está em uma das melhores localizações da cidade, abriga dois renomados restaurantes de culinária asiática e contemporânea brasileira. Inclusive, o ponto inicial da Linha Turismo fica em frente ao hotel, facilitando a ida dos hóspedes. Para o feriado, as diárias estão a partir de R$280 por pessoa, sendo que crianças de até 6 anos não pagam.

Já a segunda cidade, Ponta Grossa, oferece experiências naturais incríveis. Um dos locais mais visitados da região é o Parque Vila Velha, onde o visitante pode caminhar pelas trilhas dos Arenitos, formações rochosas milenares, além de se aventurar nas Furnas e lagos azulados magníficos.



O Parque Vila Velha vai abrir todos os dias de Carnaval, das 9 às 17 horas

No sábado, dia 26, o município terá a Caminhada Noturna, passeio que proporciona uma experiência em noites de Lua Nova e Lua Cheia. Os visitantes têm a opção de se hospedarem no Ibis Ponta Grossa, que fica a 4 minutos de um shopping e do Clube Ponta Lagoa, além de várias praças e restaurantes. A diária por pessoa fica a partir de R$190 com café da manhã.

A terceira opção é contemplar a beleza natural do estado do Tocantins, no Jalapão. O lugar é ideal para quem gosta de viagens longe dos centros urbanos e com aquele contato com a natureza de tirar o fôlego. A cidade tem um parque estadual de conservação brasileira, onde há piscinas naturais de águas cristalinas.

Jalapão vem conquistando a preferência dos turistas ao longo dos últimos anos e é ideal para quem gosta de viagens mais isoladas

Uma opção de hospedagem nas proximidades é em Palmas, que fica a menos de 200 quilômetros, e a diária sairá a partir de R$160 durante o período de Carnaval. A cidade em que ele está localizado há também várias opções de restaurantes excelentes para que o turista conheça mais da gastronomia.