Congresso Nacional Unimed debate soluções inovadoras para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, Sistema Unimed reúne especialistas de todo o país e nomes de referência internacional para discutir novas tecnologias e práticas assistenciais. 3º Congresso Nacional de Gestão em Saúde será realizado em 4 e 5 de abril, em São Paulo

A Unimed do Brasil, confederação que representa o maior sistema de cooperativas médicas do mundo e líder no segmento de saúde suplementar no Brasil, promove nos dias 4 e 5 de abril o Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde, no Expo Center Norte, em São Paulo. Esta será a terceira edição do evento, que marca a retomada presencial de um dos maiores eventos técnicos do setor.

Presidente da Unimed Omar Abujamra Junior

O Congresso tem como tema a inovação em processos, gestão e tecnologias aplicadas à saúde, com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade assistencial, a satisfação das pessoas e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. O evento contará com a participação de nomes de referência, que irão debater as transformações em quatro eixos temáticos: Atenção à Saúde, Gestão e Regulação Assistencial, Rede de Serviços e Tecnologia e Inovação.

No painel internacional, o presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, receberá a CEO da Aceso Global, Maureen Lewis, que abordará experiências de outros países em modelos de remuneração alternativa na saúde. Já no painel sobre as aplicações da inteligência artificial na saúde, o destaque será Cristiano Kruel, CIO (chief innovation officer) da StartSe.

Durante os dois dias de evento, as salas temáticas irão abordar temas, como avaliação para incorporação de tecnologias em saúde, judicialização, experiências na coordenação do cuidado, efetividade das ações de promoção da saúde e prevenção, telemedicina, cuidados paliativos, formação de profissionais para atuar em terapias especiais; ferramentas para gestão do desempenho hospitalar, segurança do paciente e estratégias de verticalização; ecossistemas de inovação na saúde, tecnologias em nuvem, inteligência de dados, privacidade e segurança cibernética.

CEO da Aceso Global, Maureen Lewis

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, afirma que o congresso é uma oportunidade para reunir profissionais e compartilhar a experiência acumulada ao longo dos 55 anos da Unimed. Já o diretor de Gestão de Saúde da Unimed do Brasil e curador do congresso, Marcos de Almeida Cunha, destaca a participação de técnicos do Sistema Unimed reconhecidos por sua expertise, ao lado de especialistas convidados.

Com a pandemia de Covid-19, os sistemas de saúde em todo o mundo foram desafiados, evidenciando a necessidade de buscar soluções inovadoras para tornar os cuidados mais efetivos, sustentáveis e acessíveis a todos. Nesse sentido, o Sistema Unimed tem muito a contribuir com o debate e as soluções propostas no Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde.