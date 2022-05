Confirmado! Caldas Country Festival volta totalmente repaginado em 2022

Evento onde o Brasil se encontra retorna em Goiás com os maiores nomes da música

Festival pioneiro no Brasil, o Caldas Country está confirmado em 2022. Após três anos de saudade, a cidade de Caldas Novas, em Goiás, voltará a ser o local onde o país inteiro se encontra para se divertir num final de semana com os maiores artistas da música.

O lançamento do Caldas Country Festival acontece no dia 18 de maio, no Laguna Gastrobar: Alameda Barbacena. QD 28 – Lt. 28 – Goiânia (GO)

O retorno será repaginado. Sob nova organização, o evento passa a se chamar Caldas Country Festival e, em 18 de maio, anuncia a nova identidade visual, além das primeiras atrações confirmadas para a próxima edição.

A celebração da volta e a apresentação do novo conceito do Caldas Country Festival contará, no mesmo dia, com a gravação do DVD da dupla Guilherme & Benuto, também confirmada no Festival, incluindo participações muito especiais.

“O Novo Caldas Country chega com muitas mudanças e muita coisa nova, mas sempre mantendo a essência e a história de ser o pioneiro em festivais de música sertaneja. A partir de agora o evento se chama Caldas Country Festival, nome que representa toda a sua grandiosidade e pluralidade.

Teremos um novo layout do evento, atrações super especiais, uma nova pré-festa e muitas melhorias em todos os setores da festa!

O festival mais quente do Brasil unirá todo o país e fará história mais uma vez.”, antecipa Douglas Oliveira da Diverti, empresa organizadora do evento.

A coletiva de imprensa terá início às 18h, seguida de um happy hour e a gravação do DVD da dupla Guilherme & Benuto com participações especiais.