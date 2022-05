Confira três filmes que vão abrir sua mente sobre padrões estéticos e ditadura da beleza

Especialista em procedimentos não invasivos, Aline Caniçais da HTOM Eletrônica compartilha dicas para quem deseja assistir produções que estimulem o amor-próprio

Apesar das discussões atuais sobre aceitação do corpo, esse tema ainda é delicado para muitas pessoas e parte disso se deve aos padrões estéticos impostos pela sociedade. A chamada “ditadura da beleza” continua sendo uma realidade que pode levar a uma busca perigosa pelo alcance do corpo “perfeito”, podendo causar danos à saúde, como os transtornos alimentares, ansiedade e depressão, e o desejo de alterar exageradamente a aparência.

“A questão não é sobre como você aparenta, mas sobre como você se vê, como se sente em relação a si mesmo. É sobre qualidade de vida e saúde, muito mais do que a forma. Cada corpo é único e cada mudança que fazemos nele também. Procedimentos estéticos não invasivos e alguns cuidados com a aparência já fazem uma grande diferença na hora de levantar a autoestima e nos levam para o caminho de uma beleza muito mais natural e saudável”, comenta Aline Caniçais, fisioterapeuta dermato funcional da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos.

Pensando na importância de promover debates ainda mais amplos e conscientização sobre a aceitação corporal, Aline selecionou três filmes que questionam a ditadura da beleza e inspiram a autoaceitação e o amor-próprio.

O primeiro indicado pela fisioterapeuta dermato funcional é “Dumplin” (2018). Nele, a protagonista, interpretada por Danielle MacDonald, está determinada a desafiar os padrões impostos pela sociedade e surpreende sua mãe, uma ex-miss, vivida pela atriz Jennifer Aniston, ao se inscrever no concurso de beleza organizado por ela.

“O filme é adepto do movimento Body Positive, que incentiva as mulheres a amarem a si mesmas e a seus corpos, e questiona os padrões estéticos, mostrando que não existem regras para a beleza”, comenta Caniçais.

Já em “O mínimo para viver” (2017), uma jovem lida com a anorexia. Sem perspectivas de se livrar da doença, Ellen, personagem de Lily Collins, passa os dias sem esperança. Porém, quando encontra um médico não convencional que a desafia a enfrentar sua condição e abraçar a vida, as coisas começam a mudar.

“A história é impactante por se tratar de um assunto delicado, que é o transtorno alimentar. A perda de peso é frequentemente associada a questões estéticas e isso leva as pessoas a acreditarem que os transtornos se restringem ao sexo feminino. Apesar de ser mais frequente em mulheres, o drama aborda ambos os lados, falando sobre superação e perspectiva de vida”, destaca Aline.

Por último, a representante da empresa indica “Sexy por Acidente” (2018), em que a protagonista, interpretada por Amy Schumer, luta contra sua insegurança e os constantes julgamentos em torno da sua aparência, até que sofre um acidente, bate a cabeça e, ao acordar, passa a se enxergar como sempre achou que precisaria ser para poder ser aceita. Assim, passa a agir como a mulher mais linda do mundo, autoconfiante e capaz de qualquer coisa.

“Esse filme demonstra como a constante exposição das pessoas a modelos em capas de revista, celebridades e influencers acaba definindo o nosso desejo de busca por esse padrão não-natural e imposto. Ele ilustra muito bem a importância de focarmos em nossa percepção sobre nós mesmos, em detrimento de como o resto do mundo nos enxerga”, finaliza a especialista.

