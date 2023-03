Confira os vencedores do Festival & Prêmio Curta! Documentários

As produções dividem mais de R$200 mil em prêmios, os filmes serão exibidos no canal durante a semana e a maratona terá os vencedores em sequência no sábado e no domingo.

Na noite de sábado, 11, o Festival & Prêmio Curta! Documentários anunciou seus grandes vencedores, que dividiram mais de R$200 mil em prêmios, em uma cerimônia para convidados no Estação Net Gávea, Rio de Janeiro, e transmitida no Youtube. Na categoria Música, venceu o filme “Garoto: Vivo Sonhando”, de Rafael Veríssimo; em Artes, a série “Onde Nascem as Ideias”, de Carolina Sá; em Cinema, “Glauber, Claro”, longa de César Meneghetti; em Pensamento, “Pessoas – Contar Para Viver”, de Marcelo Machado, Marco Del Fiol, Pedro Cezer, Tatiana Toffoli e Viviane Ferreira; e em Sociedade, o escolhido foi “Àkàrà, No Fogo da Intolerância”, de Claudia Chávez.

Os vencedores foram escolhidos por um time de jurados formado por jornalistas, escritores e personalidades da cultura. Eles selecionaram as produções a partir de uma lista prévia, formada pelos filmes e séries mais bem votados pelo público que acompanhou o festival, através do site do canal. O Festival foi promovido pelo Grupo Curta! para comemorar os 10 anos do canal e teve como parceiros a LuzRio e a Quanta, que também ofereceram prêmios aos vencedores.

O júri técnico contou com a participação do psicanalista Christian Dunker, das historiadoras Mary Del Priore e Giovana Xavier, da psicanalista e crítica literária Fabiane Secches, da professora de cinema Consuelo Lins, do pesquisador Hernani Heffner, da crítica de dança Silvia Soter, do professor de história da arte Paulo Sergio Duarte, da gestora Adriana Rattes e dos jornalistas Eduardo Bueno, Mauro Ferreira, Miguel Conde, Luiz Carlos Merten, Lorena Calábria e Bernardo Araujo.

Os jurados de Música ressaltaram a qualidade do filme vencedor, “Garoto – Vivo Sonhando” que foi escolhido por “dimensionar com precisão a genialidade de um artista dos anos 1940 e 1950, mais falado do que propriamente conhecido ou mesmo ouvido”. Sobre “Onde Nascem as Ideias”, vencedor da categoria Artes, o júri considera ter sido “dirigido com precisão, delicadeza e competência por Carolina Sá, e adentra os caminhos de criação de oito artistas importantes, todas mulheres e de gerações diferentes”. Já os de Cinema, afirmam que “Glauber, Claro” revela “com vigor o impacto e o fascínio provocados por Glauber em todos os que conviveram com ele naquele período”.

Em Pensamento, os jurados afirmaram que, em “Pessoas – Contar Para Viver”, “o trabalho consegue captar anos de esforço e experiência do Museu da Pessoa não só com bons exemplos selecionados, mas por meio de soluções estéticas coerentes e sóbrias”. Em Sociedade, destacaram que: “Àkàrà, no Fogo da Intolerância” é um documentário que se une à luta contra a intolerância que atinge, principalmente, as religiões de matriz africana, discutindo um tema que sai do âmbito religioso e que envolve até a forma como está sendo conduzida a política governamental no Brasil”.

O Festival & Prêmio Curta! Documentários comemorou os dez anos do canal Curta! – completos em novembro último -, e se firmou como uma celebração da quantidade e da qualidade da produção viabilizada pela política pública de fomento ao audiovisual nacional para televisão. Ao todo, foram 87 filmes e 59 séries concorrentes, somando mais de 700 conteúdos individuais. Todos receberam financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que é abastecido pela Condecine.

“A festa celebrou os resultados positivos da política de fomento à produção e circulação do audiovisual com copyright nacional. Os filmes e séries documentais que estrearam no canal Curta! e que concorreram aos prêmios do festival vão muito além da primeira janela na TV: já começam a ser assistidos através de canais TV aberta e das plataformas de streaming – inclusive as de educação. Tudo isso mostra um grande retorno social da política de fomento para o desenvolvimento da indústria do audiovisual nacional, que ainda tem bastante a amadurecer no sentido de alcançar uma hegemonia, como a da música brasileira na indústria fonográfica”, afirma Julio Worcman, diretor do canal Curta! e das suas marcas VOD.

Ao longo da próxima semana, de segunda a sexta sempre às 21h30, o Curta! terá uma faixa especial em sua programação com exibição das produções vencedoras de acordo com o eixo temático do dia. No sábado (18), às 10h, e no domingo (19), às 16h30, uma maratona exibe as cinco produções premiadas em sequência.

Veja os vencedores e suas exibições na programação do Curta!:

Vencedor da categoria Música – 13/03

21h30 – “Garoto – Vivo Sonhando” (Documentário)

Prodígio dos instrumentos de corda, pioneiro da bossa nova, mestre modernizador do violão: Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (1915-1955), é um dos pilares escondidos da música brasileira. Tecida por arquivos raros, diários pessoais e depoimentos, esta imersão documental revela sua influência e os conflitos artísticos de um vanguardista com a trajetória popular trilhada na era de ouro do rádio. Direção: Rafael Veríssimo. Duração: 100min. Classificação: Livre. Horários alternativos: 14 de março, terça-feira, às 01h30; 15 de março, quarta-feira, às 09h;

Vencedor da categoria Artes – 14/03

21h30 – “Onde Nascem as Ideias” (Série)

Série documental que traz uma artista brasileira a cada episódio. Um mergulho no processo criativo de mulheres que produzem, pensam e vivem de arte. O que é ser artista? O que as inspira? Como é viver de ideias? Como tornam ideias em expressões artísticas? Direção: Carolina Sá. Duração: 43 min. Classificação: Livre. Horários alternativos: 15 de março, quarta-feira, às 01h30; 16 de março, quinta-feira, às 09h30;

Vencedor da categoria Cinema – 15/03

21h30 – “Glauber, Claro” (Documentário)

“Glauber, Claro” é um regresso à Roma de Glauber Rocha, e a seu exílio italiano, quase meio século depois. Compondo um mosaico através da memória de seus amigos, testemunho de colaboradores e de pessoas que o amaram, o filme faz uma revisitação contemporânea das locações romanas de seu penúltimo longa-metragem “Claro” (1975). O longa investiga a experiência de Rocha e de toda uma geração de artistas na Itália dos anos 70; aborda os bastidores de “Claro” e sua relevância histórica, e temas como cinema underground, Neorrealismo, Cinema Novo, militância política, utopia, pós-colonialismo, revolução e a distopia atual. Direção: César Meneghetti. Duração: 80 min. Classificação: 14 anos. Horários alternativos: 17 de março, sexta-feira, às 01h30;

Vencedor da categoria Pensamento – 16/03

21h30 – “Pessoas – Contar para Viver” (Documentário)

Cinco documentaristas são convidados a adentrar o acervo do Museu da Pessoa composto por mais de 18 mil histórias de vida e a propor releituras e recortes autorais. Os cinco documentaristas – Marcelo Machado, Marco Del Fiol, Pedro Cezar, Tatiana Tofolli e Viviane Ferreira – e a fundadora do Museu, Karen Worcman, contam suas próprias histórias de vida ao longo do documentário. Direção: Marcelo Machado, Marco Del Fiol, Pedro Cezer, Tatiana Toffoli e Viviane Ferreira. Duração: 90 min. Classificação: 10 anos. Horários alternativos:14 de março, terça-feira, às 01h30 e às 15h; 15 de março, quarta-feira, 09h;

Vencedor da categoria Sociedade – 17/03

21h30 – “Àkàrà, No Fogo da Intolerância” (Documentário)

Àkàrà no fogo da intolerância é um documentário que se une à luta contra a intolerância que atinge, principalmente, as religiões de matriz africana, discutindo um tema que sai do âmbito religioso e que envolve até a forma como está sendo conduzida a política governamental no Brasil. A partir da conflitante realidade do Acarajé, um dos pratos mais tradicionais da culinária popular afro-brasileira, que vem sofrendo uma série de adaptações regidas principalmente pelo credo religioso de quem o prepara e comercializa, percorremos caminhos diversos fazendo um apanhado dos casos de intolerância religiosa mais marcantes acontecidos nos últimos anos. Uma análise histórica desde a perspectiva de quem sofre este tipo de violência e a relação desta com o racismo estruturante instaurado na sociedade brasileira. Direção: Claudia Chávez. Duração: 72 min. Classificação: Livre.

Sábado 18/03

Maratona Festival & Prêmio Curta! Documentários

10h – Vencedor da categoria Sociedade: “Àkàrà, no Fogo da Intolerância”

11h30 – Vencedor da categoria Pensamento: “Pessoas – Contar Para Viver”

13h – Vencedor da categoria Cinema: “Glauber, Claro”

14h30 – Vencedor da categoria Artes: “Onde Nascem as Ideias”

16h – Vencedor da categoria Música: “Garoto – Vivo Sonhando”

Domingo 19/03

Maratona Festival & Prêmio Curta! Documentários

16h30 – Vencedor da categoria Sociedade: “Àkàrà, no Fogo da Intolerância”

18h – Vencedor da categoria Pensamento: “Pessoas – Contar Para Viver”

19h30 – Vencedor da categoria Cinema: “Glauber, Claro”

21h – Vencedor da categoria Artes: “Onde Nascem as Ideias”

22h30 – Vencedor da categoria Música: “Garoto – Vivo Sonhando”