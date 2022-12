Confira os mais vendidos da Shopee no Brasil 

A plataforma de vendas online fez um levantamento dos itens mais comprados pelos brasileiros

Popularmente conhecida pelos brasileiros na hora de fazer uma compra online, a Shopee fez um estudo sobre os produtos mais vendido em cada estado do Brasil. A plataforma tem o app mais baixado entre os e-commerces, de acordo com o levantamento State of Mobile 2022, publicado pela Forbes, foram 9 milhões de downloads no segundo trimestre deste ano.

No estudo realizado pela a gigante de vendas, foram relacionados os produtos que mais se destacaram em cada estado com representatividade de vendas acima da média nacional entre janeiro e setembro de 2002. Além de enfatizar que as grandes dimensões territoriais brasileiras podem influenciar a preferência do consumidor em cada região do país

“É de se esperar que os hábitos de consumo variem de uma região para a outra, não é mesmo? No Sul, por exemplo, os itens de vestuário para frio podem ser mais requisitados, enquanto em alguns locais do Nordeste, a procura por sandálias pode prevalecer”, ressalta a empresa levantamento publicado.

O item mais adquirido no Rio Grande do Sul é o cachecol e no Paraná, são meias de cano curto. Enquanto na Bahia, são a sandálias de amarração, já no Espírito Santo de salto bloco foi o favorito. O calçado mais comprado pelos mineiros são os chinelos. Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco e Roraima, preferem um item tecnólogo, o relógio digital esportivo.

Mini processador portátil de alimentos, máscaras descartáveis, calça jeans feminina, máquina de cortar cabelo e tapetes são alguns dos itens mais vendidos em todo o país através da Shopee.

Drone com câmera 4k profissional de alta definição é o item mais comprado no Tocantins. Créditos: Reprodução/Shutterstock



Veja os produtos mais comprados na Shopee por região e por estado:

Sul

Paraná – Kit com 12 meias de cano curto

Santa Catarina – Kit Aromatizador e Difusor Elétrico com 3 essências Via Aroma

Rio Grande do Sul – Cachecol tipo lenço feminino xadrez

Kit com 12 meias de cano curto é um dos itens mais vendidos no Paraná



Sudeste

São Paulo – Tapete higiênico educador para pets

Rio de Janeiro – Bandagem atadura elástica para Muay Thai, Boxe e MMA

Espírito Santo – Sandália feminina delicada com salto bloco

Minas Gerais – Chinelo feminino liso básico

Norte

Acre – Drone com câmera 4k profissional de alta definição

Amapá – Rádio de carro MP3 com bluetooth e entrada USB

Amazonas – Relógio inteligente com monitoramento de frequência cardíaca

Pará – Rádio de carro MP3 com bluetooth e entrada USB

Rondônia – Câmera de visão noturna HD mini WIFI

Roraima – Relógio de pulso digital esportivo unissex

Tocantins – Drone com câmera 4k profissional de alta definição

Nordeste

Maranhão – Drone com câmera 4k profissional de alta definição

Piauí – Relógio inteligente com monitoramento de frequência cardíaca

Ceará – Relógio inteligente com monitoramento de frequência cardíaca

Rio Grande do Norte – Relógio inteligente com monitoramento de frequência cardíaca

Paraíba – Relógio de pulso digital esportivo unissex

Pernambuco – Relógio de pulso digital esportivo unissex

Alagoas – Relógio de pulso digital esportivo unissex

Sergipe – Relógio de pulso digital esportivo unissex

Bahia – Sandália feminina de amarração com salto grosso

Distrito Federal (DF) – Bóia inflável infantil tipo colete



Centro Oeste

Goiás – Kit de pesca completo com vara telescópica com molinete e linha

Mato Grosso – Drone com câmera 4k profissional de alta definição

Mato Grosso do Sul – Capacete de moto San Marino fechado Pro Tork super sport

Distrito Federal (DF) – Bóia inflável infantil tipo colete

Fonte Shopee: https://shopee.com.br/blog/do-oiapoque-ao-chui-os-produtos-mais-vendidos-na-shopee/

Fonte Forbes: https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/08/por-que-a-shopee-tem-o-app-mais-baixado-entre-os-e-commerces/#:~:text=Foram%209%20milh%C3%B5es%20de%20downloads,levantamento%20State%20of%20Mobile%202022&text=A%20Shopee%20tem%20o%20app%20de%20e%2Dcommerce%20mais%20popular,em%20parceria%20com%20a%20Simillarweb.