Confira os artistas e influencers que estarão no Palco Creators da CCXP22

Os humoristas Ed Gama e Estevam Nabote apresentarão uma versão especial do podcast “Só 1 Minutinho” no palco do festival



A CCXP22 está chegando! Faltam apenas cinco dias para o reencontro dos fãs com o maior festival de cultura pop do mundo e os anúncios não param. Hoje, a organização anuncia a programação do Palco Creators, que promete ser o maior ponto de encontro da comunidade com criadores de conteúdo e influenciadores.

Yuri Moraes Bento Ribeiro



O espaço que, em todos os anos, anima os fãs de cultura pop e geek, vai receber uma versão especial do podcast “Só 1 Minutinho”, comandado por Ed Gama e Estevam Nabote. Durante os quatro dias de festival, o talk show irá receber convidados, além de conduzir brincadeiras com o público, promover desafios e interagir com a plateia, que terá a oportunidade de participar e ganhar prêmios. Para este talk show especial na CCXP22, soma-se ainda Rafael Studart como co-host, Jhonny Drumond como repórter e Marcinho Eiras como vinheteiro.

O escritor e apresentador Affonso Solano



Entre as atrações para o Palco Creators confirmadas para o primeiro dia de festival, quinta-feira dia 01 de dezembro, estão: Bento Ribeiro e Yuri Moraes, apresentadores do podcast Ben-Yur; o escritor e apresentador Affonso Solano; Coringa, streamer da LOUD; o DJ Kvsh; a ilustradora e dona do maior viral do ano, o áudio do cordeirinho, Rafaella Tuma e os comediantes Leonardo Bagarolo e Matheus Costa, carioca conhecido por trollar seu pai no TikTok. Na sexta-feira, 02, o Palco Creators receberá a presença da comediante e podcaster Criss Paiva, o criador de conteúdo do TikTok Lucas Cunha, as streamers Camilota XP e Samira Close, o youtuber e editor Gaveta e os jornalistas e influenciadores Cris e Panda, do portal Coxinha Nerd.

Jovem Nerd e Azaghal



Já no final de semana, a presença do apresentador João Kleber e do roqueiro Supla promete levantar o público no São Paulo Expo, junto com o humorista Esdras Comedy e a dupla Jovem Nerd e Azaghal. Fechando o fim de semana, a organização anuncia o repórter Rex; o humorista Antônio Tabet; o dublador Wendel Bezerra, mais conhecido por emprestar a sua voz para o personagem Bob Esponja e os dublês dos atores Keanu Reeves e Vin Diesel, Marcos Jeeves e Jr. Duble, respectivamente, são alguns dos nomes convidados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apresentador João Kleber



E claro que o “Só 1 Minutinho Show” não estaria completo sem a presença de comediantes stand up e a galera do Clube Do Minhoca. Entre os nomes que deverão passar ao longo dos quatro dias pelo palco do Creators estão: Patrick Maia, Nando Viana, Babu Carreira, Niny Magalhães, Renata Said e Ronald Rios.

Estevam Nabote e Ed Gama do podcast ‘Só 1 Minutinho’



“A expectativa está grande. Ainda temos muitos nomes e uma programação recheada para anunciar nesse palco. Certamente será um dos pontos altos do evento”, destaca Beatriz Bonatto, responsável e curadora do Palco Creators.