Confira o trailer exclusivo de ‘O Lendário Cão Guerreiro’, com dublagem de Paulo Vieira

O trailer foi divulgado pela Ingresso.com, empresa de venda online de ingressos e automação de bilheterias

Durante as férias escolares, no mês de julho, a família toda poderá curtir uma animação nos cinemas com a criançada. ‘O Lendário Cão Guerreiro’ será lançado dia 14 de julho e promete fazer sucesso entre os baixinhos. Nesta quarta-feira, 1º, a Ingresso.com divulgou um trailer exclusivo do longa com dublagem do humorista Paulo Vieira.

Além de Paulo, o longa conta com a dublagem de Ary Fontoura e Deborah Secco



Se você não gosta de animações, prepara-se para mudar de ideia. ‘O Lendário Cão Guerreiro’ conta com um time de peso no elenco norte-americano, como Mel Brooks, Samuel L. Jackson, Michael Cera e Ricky Gervais. No Brasil, a dublagem do personagem ‘Hank’ ficará por conta do humorista Paulo Vieira, o que tornará tudo ainda melhor.

O responsável pelo treinamento de Hank é um gato. Só tem um problema…os gatos realmente odeiam os cães



Hank, personagem principal do longa, é um cachorro de caça desajeitado que sonha em ser um dia um autêntico e legítimo samurai. Com a missão de defender uma cidade de um vilão que tentará varrer o local do mapa e sem qualquer habilidade para fazer isso, ele procura um professor para aprender a lutar e se tornar um herói. O responsável por seu treinamento é um ex-samurai relutante, o gato Jimbo.

Na dublagem original, Hank é dublado por Michael Cera, já no Brasil será por Paulo Vieira



Um gato e um cão tendo que trabalharem juntos já é um prato cheio para muita diversão e risadas. O filme é uma comédia infantil e terá um pouco mais de 1:30 de duração. A direção ficou por conta da dupla Rob Minkoff, que comandou ‘O Rei Leão’, e Mark Koetsier, estreante na função.