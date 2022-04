Confira detalhes da decoração, buffet e votos do casamento de Juliano e Mohana em Trancoso/BA

A cerimônia, no estilo romântico e bem floral, contou com mais de 300 convidados e shows de artistas famosos, celebrando a união do casal que já namora há quase 14 anos

O cantor sertanejo Juliano, da dupla Henrique e Juliano, celebrou a união de mais de 13 anos com sua noiva, Mohana do Couto, na última segunda (25), em Trancoso, na Bahia, ao lado de familiares, artistas e empresários do ramo musical.

A festa foi fechada apenas para os mais de 300 convidados, sem acesso da imprensa, bem ao estilo do casal, que evita os holofotes.

o evento, que aconteceu no espaço Villa 21 Trancoso | Crédito: Vero Festas

Com uma decoração do espaço toda elaborada em tons de rosa seco e pink, o evento, que aconteceu no espaço Villa 21 Trancoso, entregou uma experiência romântica e moderna aos convidados, com mais de 40 mil botões de diversas flores, predominando orquídeas, tulipas, bovardias e rosas.

As responsáveis pela decoração do casamento foram Tana e Cristall Lobo, da Vero Festas, que foram a Trancoso para coordenar a montagem da cerimônia, que precisou de quatro dias para ser finalizada.

Crédito: Vero Festas

Para homenagear a cidade, uma silhueta da igrejinha de Trancoso foi montada com flores, para ornar o cenário de fundo do altar.

O buffet oferecido pelo restaurante O Cacau contou com diversos pratos, divididos entre antepastos, fingers food e jantar.

Durante a refeição principal da noite, foram servidas lagosta grelhada com risoto de queijo grana padana; lâminas de filet mignon black angus com molho a base de carne e mini batatas; espaguete com molho de tomate e picanha grelhada servida com purê de aipim e manteiga de garrafa.

Casal trocou alianças na última segunda (25/4) | Foto: Michel Castro

Já o Guta Gula Guloseria ofereceu uma variedade de deliciosas sobremesas, entre elas cocada de forno com sorvete de creme, mousse de chocolate com nibs de cacau e crepe com brigadeiro de chocolate e frutas vermelhas.

Como todo casamento que se preze, o evento também contou com os tradicionais bem-casados, assinados pela marca Conceição.

Além disso, a parte estrutural, como cobertura, piso, passarela, altar, iluminação cênica e cenografia ficou por conta da Proporsom Eventos e a filmagem da festa por conta da Bendito Seja Filmes.

Juliano emocionou a todos ao entrar no altar ao som de “Te Amo”, da banda Roupa Nova, e sua filha mais velha, Maria Antônia, arrancou suspiros por sua fofura, ao segurar uma placa escrito “A mamãe está uma noiva tão linda”, antecipando a entrada de Mohana.

Durante os votos, o cantor citou momentos marcantes do início do seu namoro com sua companheira.

“É amor, quem diria que depois de tanto tempo me enrolando o meu tão sonhado casamento está acontecendo. Afinal de contas, são treze anos e meio de uma história linda que escrevemos até aqui, tirando 2015, é claro. Nossa história começou ali, no terceiro ano do ensino médio. (….) O primeiro beijo rolou em setembro de 2008 e dia 03 de novembro do mesmo ano começamos a namorar, imagino como deve ter sido difícil namorar alguém que tinha o sonho de viver da música, viver da noite”, declarou Juliano.

Já a noiva foi aplaudida de pé ao entrar no altar, com um vestido clássico e romântico, assinado pela marca espanhola YolanCris, adicionando uma magia especial à festa, que teve como cerimonialista Mannu Carvalho.

Juliano e Mohana tiveram como padrinhos o cantor Henrique e sua esposa, Amanda; o irmão da noiva, Pedro Humberto, e a esposa, Daiane; a também irmã da noiva Marielle, acompanhada do primo Ricardo; e um dos mais influentes produtores musicais do meio sertanejo, Eduardo Pepato, que fez dupla com a esposa, Zeli.

Após a cerimônia, os noivos e seus convidados puderam aproveitar as apresentações das duplas Matheus e Kauan, Guilherme e Benuto, do cantor Jhon Amplificado e do badalado DJ Malboro, que agitaram a noite de celebração e não deixaram ninguém parado.