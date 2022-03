Confira as novidades para o Chef Decor 2022

Na edição do Chef Decor 2022 haverá um novo critério: mesa posta. A decoração utilizada pelos arquitetos e chefs participantes nos seus jantares será avaliada

O Chef Decor Campinas está na quinta edição. As edições de 2017, 2018, 2019 e 2020 revelaram talentos gastronômicos entre os profissionais de arquitetura e design de interiores da cidade e região. Os participantes enxergam no Chef Decor uma oportunidade de oferecer uma nova experiência aos convidados e também um desafio pessoal.

Novo integrante no júri técnico: o arquiteto Fernando Consoni, participante do MasterChef Brasil 2019 e do Chef Decor 2017, fará parte do júri, juntamente com o chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia, que participa desde a primeira edição.

Jurados: arquiteto Fernando consoni; a gourmet Rosa Jannini e o chef Emerson Donadon



Também irá compor o júri Rosa Jannini, gourmet e organizadora de confrarias gastronômicas locais. Para Fernando Consoni, se envolver com a gastronomia representou uma “virada de chave” em sua carreira. “Nosso escritório faz projetos voltados para a área de gastronomia, inclusive com a Le Cordon Bleu mundial. Hoje, levo a gastronomia como uma segunda profissão”.



Decoração da mesa também será avaliada e premiada: na edição do Chef Decor 2022 haverá um novo critério: mesa posta. A decoração utilizada pelos arquitetos e chefs participantes nos seus jantares será avaliada. Flores, sousplats e toda a composição das mesas, em cores e texturas, serão criteriosamente analisadas pelos jurados. São eles, a empresária Lucia Penteado de Freitas, da Lucia Freitas Casa &

Design, e o designer de interiores e artista plástico Luís Roberto de Castro Rios, que

compõe o júri do evento desde 2017.

Participantes Thalita Aguilar, Celso Primi, Christie Cornelio e Adriana Consulin



Harmonização de vinhos e cafés gourmet: nesta edição, além da tradicional harmonização de vinhos com os pratos do menu, desenvolvida pela Decanter, os eventos irão contar também com uma experiência criada pelo Café Kurubi, que harmonizará cafés gourmet ao cardápio.