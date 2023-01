Confira as 10 tendências de RH para 2023 e saia na frente na gestão de pessoas

Flexibilidade é a palavra do ano em 2023, as empresas que não oferecerem uma experiência personalizada para cada colaborador terão dificuldades em reter talentos

Para as empresas que querem se destacar na gestão de pessoas, não há alternativas: é necessário ficar atento às tendências de RH para 2023 para não ficar atrás dos concorrentes.

Marcelo Lopes, CEO da Eva Benefícios explica que após o período de isolamento é válido se perguntar: quais dos aspectos adotados na pandemia em relação ao trabalho serão mantidos? Quais serão adaptados? Como as empresas podem lidar com as mudanças que ocorreram e estão ocorrendo no cenário trabalhista?

Segundo ele, as tendências do setor de recursos humanos são as práticas em alta e que são aplicadas para aumentar a satisfação dos colaboradores, como agilizar os processos do setor; modernizar a gestão de pessoas com soluções tecnológicas, ou até para melhorar outros indicadores de RH.

Acompanhar os movimentos do setor é fundamental para o profissional de recursos humanos

Tais tendências são estabelecidas com base nos dados disponíveis, além de derivarem da observação dos cenários políticos, empresariais e econômicos do Brasil e de outros locais. Vale ressaltar que, dos primórdios do setor até a atualidade, a história do RH no Brasil baseou-se nas práticas assertivas utilizadas em empresas de outros locais do mundo.

“Acompanhar os movimentos do setor, assim como estar ciente das novidades do mercado de trabalho, é fundamental para o profissional de recursos humanos. Com este esforço, é possível se adiantar em relação às mudanças obrigatórias e facultativas que o ambiente corporativo e a legislação demandam”, afirma Lopes.

Confira abaixo as 10 principais tendências de RH para 2023:

Regime de trabalho, horários e benefícios flexíveis — flexibilidade é a palavra do ano em 2023

Inteligência artificial e metaverso no RH

Desenvolvimento de colaboradores

Diversidade como diferencial competitivo

Premiações geram resultados

Diminuir a rotatividade

RH bom é RH rápido – menos burocracia e mais estratégia

RH orientado por dados

Mais benefícios para reter talentos

Transparência salarial nas descrições de vaga

Sua organização está preparada para as tendências de RH 2023? A tendência é que o RH se aproxime cada vez mais dos colaboradores, proporcionando uma experiência de atendimento personalizada, que supra as necessidades individuais de cada um.