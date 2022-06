Confira 5 dicas para empreender no mercado da beleza segundo Tati Cordeiro

O segmento de beleza tem se mostrado um dos mais sólidos mesmo durante a pandemia indo na contramão da crise econômica, diz criadora do método megahairinvisível

Segundo dados da pesquisa realizada pela Euromonitor, o mercado de beleza e cuidados pessoais, no Brasil, atingiu a marca de US$ 29,62 bilhões de faturamento em 2019. E o setor continuará crescendo nos próximos anos.

Tati Cordeiro, dona de uma das redes de salões de beleza mais lucrativos do Brasil e criadora da técnica de MegaHairInvisível, dá dicas de como se sobressair nesse mercado tão competitivo.

Conheça seu público-alvo;

Conheça bem seu nicho de atuação.

Saiba as dores do seu público.

Se especialize e nunca pare de estudar.

Sempre fique antenado nas novidades.



“Só assim conseguimos traçar estratégias para conseguir gerar interesse em nossos serviços e produtos, agregando valores a eles”, destaca Tati.

O mercado de beleza e estética tem um crescimento expressivo, mas é preciso muito mais do que o dinheiro do investimento e a vontade de obter êxito. “Lidamos com as inovações diárias desse mercado, pois aparecem novidades de processos e produtos diariamente e se não souber se adaptar a essas mudanças, dificilmente irá conseguir fidelizar os clientes”, ressalta Tati Cordeiro.

Além disso, por ser um mercado altamente lucrativo, surgem desafios diários em lidar com a concorrência. “A concorrência muitas vezes é desleal, com propagandas enganosas e promessas milagrosas”,enfatiza.



Não é à toa que a empresária, que iniciou seu negócio em 2017, hoje tem uma rede de salões que atende famosas como Deolane Bezerra e Nicole Bahls, e tem uma expectativa de faturamento de 30 milhões de reais em 2022. “E para que seu negócio continue crescendo, nunca deixe de sonhar e ser persistente, só assim seu negócio vai continuar em constante evolução. Persistência e Prosperidade andam juntas”, conclui Tati Cordeiro.