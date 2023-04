Confete, o gatinho carismático, ganha seu próprio clipe em Mundo Bita

Confete, o gatinho carismático de Mundo Bita, vai estrelar seu próprio clipe como protagonista. Com muita animação e música, “Todo gato é amor e magia” faz parte da nova temporada de “Bita e os Animais 3”, que será lançada nesta sexta-feira, dia 14, às 10h. Com mais de 15 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos no Youtube, o fenômeno infantil promete encantar ainda mais seus fãs com esse novo vídeo.

Confete, um gatinho muito perspicaz, manhoso e vaidoso, segue sua rotina aprontando algumas travessuras pela casa

Com seu jeito manhoso e vaidoso, Confete segue sua rotina em casa, subindo no sofá, pulando na mesa e fazendo piruetas até chegar ao colo de sua dona, Lila. Mas sua aventura não para por aí, quando seu amigo de bigode laranja o chama pela janela, ele salta com destreza para o jardim e lá encontra seus amigos Bita, Lila, Dan e Tito, que prepararam um ambiente especial para apreciar suas peripécias.

Além de divertir a criançada, o clipe também tem uma mensagem importante: a valorização dos animais domésticos e a autoestima. De acordo com Chaps, criador do Mundo Bita, o gatinho Confete é um exemplo de amor próprio, cuidado e autoestima. “Desejamos estimular esse sentimento de amor próprio em cada um, a percepção de que somos únicos e o quanto isso pode ser incrível e mágico!”, afirmou o criador.

Novo vídeo faz parte da temporada de “Bita e os Animais 3”, que também conta com “Sábia Coruja” e “Senhor Tubarão”

Não perca a estreia do clipe “Todo gato é amor e magia” nesta sexta-feira, às 10h, no Youtube do Mundo Bita. Prepare-se para se encantar com as aventuras desse gatinho carinhoso e esperto, e para aprender a importância de valorizar e amar nossos animais de estimação.