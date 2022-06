Concurso de Saltos Santa Cecília & Santo Antônio terá como atração o ator e cantor Marcelo Serrado e Édio Nunes na SHB

Evento acontece entre 16 e 19 de junho, e recebe o Show Samba de Vinil

O Rio de Janeiro será palco de uma importante competição nacional de hipismo, que vai movimentar as pistas da tradicional Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Entre 16 e 19 de junho vai ser disputado o Concurso de Saltos Nacional Santa Cecília & Santo Antônio, com a presença de alguns dos melhores cavaleiros do Brasil, como os atletas olímpicos Stephan Barcha, José Roberto Reynoso e Sergio Marins, além de talentos da Hípica carioca, como Rodrigo Lima, Thiago Mattos, Stephanie Macieira e Tiago Mesquita. O evento marcará a abertura dos concursos nacionais na Cidade do Rio na temporada 2022, em um momento que a SHB busca destacar sua tradicional relevância no calendário nacional.



Sociedade Hípica Brasileira (SHB)

A SHB apresenta novas datas de concursos e, em paralelo, uma proposta com atrações musicais para tornar os eventos ainda mais animados. Na sexta-feira, (17/06), após a prova Seis Barras, haverá a Roda da Samba entre amigos, formada pelo ator e cantor Marcelo Serrano e o músico Édio Nunes, trazendo canções especiais e que marcaram época em uma animada roda de samba pra dançar a noite toda.



“Vivenciei vários eventos de Hipismo, já fui muito a Hípica Brasileira. No evento, vamos apresentar o Show Samba de Vinil, que são sambas antigos, como sambas de roda Dona Ivone Lara e Candeia. Eu, junto com Édio Nunes, dei o nome de Samba de Vinil por cantarmos sambas antigos e finalizamos o show com marchinhas de carnaval’, afirma Marcelo Serrado.

