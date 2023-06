Comprometido com a área de saúde e segurança pública, Roberto Monteiro terá uma atuação no congresso pautada pela defesa dos direitos dos cidadãos

O deputado federal se dedicará constantemente na busca por uma sociedade mais segura e saudável para todos, além de priorizar a valorização dos profissionais dessas áreas.

Roberto Monteiro é pai do ex-vereador Gabriel Monteiro, que atuou durante o seu mandato como vereador no município do Rio de Janeiro contra a corrupção e o desamparo da população pobre, que sofria e ainda sofre com os problemas comuns das grandes cidades, como a falta de atendimento em hospitais e a insegurança.

Roberto Monteiro chegou à câmara para seu primeiro mandato como deputado federal com planos ambiciosos. Comprometido com a área de saúde e segurança pública. Com uma trajetória marcada em atuações de base, Roberto tem profundo conhecimento dos desafios enfrentadas nessas duas áreas fundamentais para a sociedade carioca.

Na saúde Roberto Monteiro tem como principal objetivo promover a ampliação do acesso aos serviços médicos, especialmente nas regiões mais carentes do estado do Rio de Janeiro. Roberto acredita que a previsão constitucional de acesso universal a saúde precisa ser cumprida e que é necessário fortalecer o SUS para garantir a assistência de qualidade a todos.

Para isso, Roberto conseguiu já em seu primeiro mandato a titularidade da Comissão de Saúde, visando sobretudo, o aumento de investimento no setor, direcionando recursos para a construção e ampliação do atendimento de qualidade à população. Além disso, acredita que é necessário valorizar os profissionais de saúde, buscando políticas que melhorem as condições de trabalho e incentivem a permanência desses profissionais em áreas menos privilegiadas.

Quanto à segurança pública, o deputado tem como objetivo combater a violência e promover a sensação de segurança, tanto em áreas centrais como em comunidades. Para isso pretende estudar a implementação de programas sociais voltados para jovens em situação de vulnerabilidade, acreditando que investir em educação, cultura e esporte é a melhor forma de reduzir os índices de criminalidade a longo prazo.

Em conjunto com estas medidas, o deputado buscará fortalecer as polícias e ampliar a capacidade investigativa, visando o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. O deputado entende que a integração entre os órgãos de segurança e a adoção de tecnologias avançadas são fundamentais para o enfrentamento dos desafios na área.

Roberto Monteiro tem uma agenda clara e objetiva em relação à saúde e a segurança pública com planos que envolvem investimentos, valorização dos profissionais e ações preventivas para enfrentar os problemas nessas áreas. Sua atuação no congresso será pautada pela defesa dos direitos dos cidadãos e pela busca constante por uma sociedade mais segura e saudável para todos.