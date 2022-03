‘Comprar é Bom Levar é Melhor’, parceria entre Havan e SBT estreia 10ª temporada

O quadro comandado por Celso Portiolli, já distribuiu mais de R$ 8 milhões em prêmios e mudou a vida de cerca de 140 famílias

O quadro “Comprar é Bom Levar é Melhor”, no programa Domingo Legal, ganhou o coração dos brasileiros e é sucesso absoluto de audiência em todas as edições. Neste domingo, 13, estreia a 10ª temporada da parceria entre Havan e SBT, a partir das 11 horas.

O quadro comandado por Celso Portiolli, já distribuiu mais de R$ 8 milhões em prêmios e mudou a vida de cerca de 140 famílias, que puderam transformar seus lares com os produtos Havan, já que a varejista conta com um mix de mais de 350 mil itens.

Nesta edição, foram selecionadas 14 famílias sortudas, de cidades onde a Havan está presente. O game terá uma identidade visual comemorativa em alusão às dez temporadas. Já a dinâmica do jogo seguirá com as famílias participantes tendo 30 minutos para selecionar, na Havan, os produtos que querem levar para casa, num valor total de R$80 mil. Eles encaram uma verdadeira corrida contra o tempo, que sempre reserva cenas muito engraçadas.

Para levar os itens para casa, as famílias respondem um “quiz” com sete perguntas sobre conhecimentos gerais. Cada pergunta corresponde a um valor e o participante tem um minuto para responder corretamente, garantido assim o valor em produtos.

É neste momento também que as famílias contam um pouco sobre suas histórias e cada participação emociona o público com relatos de superação e vivências dos participantes.

O diretor de Externas do SBT, Muka Troccoli, enfatiza o orgulho que é entregar ao público essa temporada tão especial, que coroa o sucesso do quadro.

“O programa tem um retorno de audiência dos mais incríveis, alcançando todo tipo de público de todas as idades em todo o país. Buscamos com muito carinho as melhores histórias de vida nos quatro cantos do Brasil e acreditamos que essas famílias lutadoras, inspiradoras, fãs da Havan e do Domingo Legal, são o grande diferencial do nosso programa em suas 10 temporadas de sucesso!”.

A responsável por mídia offline da Havan, Rafaela Santos, salienta que a varejista se sente muito feliz por levar ao público, juntamente com o SBT, um game que oportuniza entretenimento de qualidade para todos.

“Nos sentimos muito honrados de estar no domingo de tantas famílias, de saber que elas gostam do programa, torcem pelos participantes e se emocionam com suas histórias. Além disso, é muito bom poder ajudar tantas famílias a realizarem seus sonhos. O CBLM é um projeto que traz muito orgulho para a família Havan”

Quer participar do CBLM?

As inscrições para “Comprar é Bom Levar é Melhor” podem ser feitas no site da Havan, no link https://www.havan.com.br/voce-na-tv e qualquer pessoa pode participar do programa. Participe!