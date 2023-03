Roberto Trevisan é um cantor e compositor, mineiro de Poços de Caldas, cidade ao Sul do estado de Minas Gerais, e vive nos Estados Unidos. Recentemente, fez uma homenagem especial para o apresentador de TV, Jô Soares, que faleceu em agosto de 2022; criou uma música a partir da frase mais famosa de Jô: aquela com a qual ele se despedia dos telespectadores em todas as edições do seu programa: “beijo do gordo!”. O lançamento está marcado para acontecer no próximo dia 17 de abril às 09 horas no Café WHA East Village em Manhattan Nova York.

Compositor Roberto Trevisan produz música em homenagem ao apresentador Jô Soares

A escolha do local ocorreu porque o compositor imaginou um programa no qual Jô estaria ao lado de outras celebridades brasileiras que também já partiram, como Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Glória Maria, Gal Costa, Pelé, Elis Regina, Erasmo Carlos, Tim Maia e Gonzagão. Em total clima de saudade, alegria e celebração, Trevisan foi além, e imaginou um programa ‘direto do céu’ no qual famosos ocupariam o ‘sofá celestial’ enquanto uma plateia formada por anjos assistiria ao programa com entusiasmo.

Compositor Roberto Trevisan era amigo de Jô Soares e fez música em homenagem ao apresentador

Sobre seu desejo de homenagear o apresentador de TV mais querido do Brasil com uma música, Trevisan explica: “Beijo do Gordo é o que todos nós gostaríamos de assistir ou ouvir: um talk show nas alturas, do tamanho dos nossos sonhos, algo que rompe barreiras e nos proporciona o extraordinário! Quis reunir nesta composição, de forma descontraída, um time extraordinário de celebridades brasileiras para homenagear alguém que sempre admirei: Jô Soares!”.

“Beijo do Gordo!” é o nome da música em homenagem ao apresentador, e escrita por Roberto Trevisan

Trevisan também lembra que sua admiração pelo apresentador não é de hoje: “Como eu já fui entrevistado por ele, sempre que ele vinha para Nova York, eu entregava a ele uma caixa de charuto. Foi assim que nos tornamos amigos”, lembra. Além desta composição, Roberto Trevisan também é autor de trilhas sonoras para TV. A música “Matuto em Nova York”, por exemplo, tema da novela ‘América’ (Rede Globo) foi composta por ele.

Além de compor, Trevisan também atua no ramo da construção civil e é fundador da “Trevisan Pavers” que presta serviços nesta área. Em relação ao sucesso atual, Roberto Trevisan afirma que através da música “Beijo do Gordo” quis imaginar um encontro de personalidades e imortalizar histórias de pessoas que merecem ter suas existências preservadas através de uma composição musical. “Com esta música, quero deixar registrado meu carinho e admiração pelo eterno Jô Soares”, finaliza.