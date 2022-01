Companhia GOL retorna ao Suriname e se prepara para retomar Paraguai e Bolívia

Em tom de celebração, voo direto selou o regresso ao país vizinho ao partir de Belém à 0h05 do último domingo (09) e pousou em Paramaribo às 2h

O último fim de semana marcou o retorno da GOL Linhas Aéreas ao seu quinto destino internacional, Paramaribo (Suriname), desde que o processo de retomada dos voos para o exterior foi iniciado pela Companhia, em novembro do ano passado.

Paramaribo (Suriname)

O voo direto de número G3 7473, operado com um Boeing 737-800, com capacidade de 176 passageiros, partiu do Aeroporto Internacional de Belém (BEL) na madrugada de domingo (9/01), à 0h05, e aterrissou no Aeroporto Internacional de Paramaribo-Zanderij (PBM), a cerca de 50 km da capital do Suriname, às 2h.

Com a presença de Ciro Camargo, gerente de Desenvolvimento Internacional da GOL, a supervisora Comercial da Companhia para a região Norte, Rosângela Alves, proferiu na sala de embarque um speech aos que aguardavam — ansiosos — pela entrada na aeronave: “Sejam muito bem-vindos ao nosso voo de retorno para Paramaribo! Assim como vocês, nós esperamos muito por este momento. Hoje, após mais de um ano longe das belas construções e museus da capital do Suriname, é uma alegria imensa voltar e tê-los conosco. Agradecemos ao aeroporto de Belém pela parceria e por estarmos ainda mais unidos com o objetivo de proporcionar a melhor e mais segura experiência de voo, e também a vocês por fazerem parte de mais um momento marcante da nossa história.”









Representantes da GOL no voo de retorno a Paramaribo: Ciro Camargo, Gerente de Desenvolvimento Internacional, Rosângela Alves, supervisora Comercial para a região Norte e Eduardo Muller Fonseca Ferreira, gerente da base de Belém

A GOL opera a rota Belém-Paramaribo desde 2015, ou seja, são 7 anos de conexão entre Brasil e Suriname pela Companhia – operações que foram suspensas apenas durante a pandemia, em março de 2020, assim como os demais voos internacionais da GOL. A bordo, todos os Clientes foram presenteados com o bem-voado, uma versão do tradicional doce bem-casado, cuja cinta da embalagem trazia os dizeres: “De volta a Paramaribo”.

A partir de agora, os clientes têm à disposição um voo semanal direto de ida e volta para o país vizinho, na América Latina, sempre aos domingos

A partir de agora, os clientes têm à disposição um voo semanal direto de ida e volta para o país vizinho, na América Latina, sempre aos domingos. O trajeto oferecido pela Companhia é de grande relevância para toda a região Norte, a partir de Belém: é intenso o fluxo entre essa região e o Suriname, que é fronteiriço com os estados do Pará e Amapá.







A tripulação que operou o voo de retorno da Gol para Paramaribo, no domingo (9/01), junto ao executivo e a equipe da Gol no aeroporto de Belém

E não para por aí! A GOL também anunciou a volta a outros dois países da América Latina no segundo trimestre: Paraguai (Assunção), em 09/04, e Bolívia (Santa Cruz de La Sierra), em 05/05.

“Nesse processo de retomada gradativa e consciente de suas operações internacionais, a GOL já retornou ao Uruguai, México, República Dominicana e Argentina. Estamos extremamente contentes em voltar a proporcionar aos Clientes de Belém e todo o Pará uma viagem cômoda, rápida e segura para o Suriname, país reconhecido por sua cultura, arquitetura e natureza”, finalizou Luiz Teixeira, o Tex, gerente Comercial para Mercados Internacionais da GOL.