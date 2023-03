“Como travesti me sinto lisonjeada em fazer a campanha para a Vult”, afirma Luisa Marilac sobre convite da Vult cosméticos

Luisa Marilac é a dona de um dos memes famosos na internet escolhidos pela Vult cosméticos para estrelar nova campanha

A Vult cosméticos acaba de lançar uma campanha pra lá de descontraída. A ‘Achou, ganhou Vult’ vai distribuir selos premiados que vão presentear os consumidores com cupons de desconto, kits, dinheiro e um carro 0km. O diferencial é que a marca optou por fazer uma divulgação baseada em memes de sucesso da internet.

Carla Beatriz, Luisa Marilac e Cariúcha

Crédito: Divulgação Vult



Para divulgar a campanha e ajudar as consumidoras a encontrar os selos, a marca convidou as donas de três memes que fizeram muito sucesso na internet: “Sou Bonita Pra Caramba”, protagonizado por Cariúcha, o “Cabelo Solto de Prancha”, de Carla Beatriz, e o icônico “Se Isso é Estar na Pior”, de Luisa Marilac.

Luisa Marilac é uma das estrelas de campanha da Vult

Crédito: Divulgação Vult



As três foram convidadas para participar dos conteúdos para divulgar a promoção. As pílulas estão sendo publicadas no @vult no Instragram e o primeiro vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (16). Antes da divulgação dos nomes, a marca divulgou algumas pistas sobre quem era as donas dos memes.

Vult divulga primeiro vídeo da campanha com Luisa Marilac

Crédito: Divulgação Vult



Os fãs de Luisa Marilac mataram a charada rapidamente. Luisa conta que ficou muito feliz com o convite. “Sendo uma travesti nesse mundo de hoje que só nos ataca, só nos machuca, só maltrata corpos como o meu, eles fazem uma campanha e me chama. Poderiam ter chamado vários outros memes, mas pensaram no meu, fiquei muito feliz, lisonjeadíssima. Como travesti me sinto lisonjeada em fazer a campanha para a Vult”, conta Luisa.



Luisa explica que se sentiu muito prestigiada, porque seu meme foi lembrado e porque está fora das agências, praticamente, ela negocia seu próprio trabalho. “Fui convidada pela agência de publicidade, que entrou em contato comigo. Eu não trabalho por agência e acho muito bacana falar isso, porque, uma travesti que não é agenciada e fecha grandes campanhas, é graças a Deus, graças ao meu nome, a credibilidade a confiança, aos meus fãs, as pessoas que gostam de mim”.



Segundo a Vult cosméticos, é a maior promoção da marca e foi lançada junto com muitas novidades como embalagens modernas e coloridas que deram cara nova a linha de maquiagem da Vult, o que deixou Luisa bastante empolgada.



“Nunca fiz uma campanha tão grande na minha vida. Já fiz várias publicidades para grandes marcas de cerveja, chiclete, hotéis, já perdi as contas. Graças a Deus só fecho campanhas boas, de marcas importantes, mas nunca fiz um trabalho tão maravilhoso quanto essa da Vult. Quando eu falo grande, eu ne refiro a cenário, a megaprodução, de muita gente por trás das câmeras; sem essas pessoas não funcionaria tão bem” relata a influenciadora.

Para Luisa, foi difícil manter o segredo sobre a Vult, principalmente por se tratar de seu primeiro trabalho na área da beleza. “Eu fazia muitas campanhas antes da pandemia, depois que começou a pandemia, minha vida virou uma loucura, todos sumiram. Agora os trabalhos voltaram e esta é a minha primeira vez na área da beleza, então dava vontade de contar para todo mundo. Quem não gostaria de estar estrelando uma campanha da Vult? Eu nunca me vi tão linda! Eu olhava na câmera e dizia: esta não sou eu!”

Sobre a divulgação do primeiro filme, a influenciadora conta que foi quase impossível conter a ansiedade, e que o lançamento mudou totalmente a sua rotina. “Hoje eu desmarquei tudo que eu tinha marcado! Eu quero acompanhar os comentários, quero compartilhar, porque para mim foi muito gratificante. A gente só vê: bateram em travesti, atiraram o travesti não sei aonde, mataram o travesti, botaram fogo no travesti. Vamos mostrar um outro lado nosso também, que temos oportunidades, que tem agências nos dando espaço e estamos aqui abrindo o caminho para abrir a cabeça do povo. Quanto mais eles verem a gente, mais eles se acostumam, aumenta a empatia e a violência diminui”, reforça Marilac.



Segundo a Vult, a escolha das três personagens aconteceu pelos memes, mas, para Luisa, é impossível deixar a representatividade de lado. “eles escolheram 3 memes da internet, um desses memes é o meu, a Luisa Marilac travesti. Por mais que eles tenham me chamado pelos memes, não tem como não ser representatividade, só o fato de não terem colocado a questão de gênero, foi tipo: vamos chamar a menina dos memes, não importa quem ela seja, é ela quem vai estrelar. Eles me viram como ser humano. Quanto mais mulheres trans eles verem espalhadas por aí, menos eles matam, porque assim eles passam a conhecer um pouquinho a gente”, finaliza.