Como o negacionismo afeta sua vida? Monja Coen explica

A Monja Coen está lançando um livro sobre as faces do negacionismo

Sem mesmo perceber, muitas vezes o ser humano tem a tendência de negar problemas para evitar enfrentá-los, mas isso pode gerar efeitos negativos. É por isso que nesta quinta-feira, 5, a Papirus Editora está lançando a obra “Da negação ao despertar: ensinamentos da Monja Coen”. O lançamento oficial acontecerá com a presença da autora em uma live inédita do Café Filosófico CPFL, às 18h.

A live do Café Filosófico CPFL é transmitido pelo canal do YouTube e no perfil do Instituto CPFL no Facebook



Durante a pandemia de Covid-19 muito se foi falado sobre negacionismo, no início ninguém queria ou conseguia realmente acreditar em tudo que estava acontecendo. Foi nesse momento difícil para a humanidade que Monja Coen decidiu desenvolver a nova obra. A partir do zen-budismo, a autora reflete sobre os efeitos do negacionismo na vida das pessoas.

“Todas as possibilidades estão bem aqui, à nossa disposição. Podemos escolher. Podemos abrir e dar novos rumos à existência pessoal e social, coletiva. A escolha é nossa. De cada um de nós”, diz Monja Coen



É importante enfrentar as situações, ou se não, como a própria missionária, diz: “estaremos tentando subir por pedras escorregadias, sem ter onde segurar nem com os pés nem com as mãos”. Mas, a autora afirma que é normal negar o que gera desconforto, mas é importante lembrar que essa atitude não vai mudar a realidade, por isso é melhor que o problema seja resolvido.

Durante a live, Monja Coen falará sobre o livro e refletirá sobre os efeitos do negacionismo na vida das pessoas



“Quando enfrentamos as crises com a visão correta, somos capazes de decisões acertadas que beneficiam a todos”, conclui Monja Coen. No livro, ela vai mostrar um caminho intermediário, a partir da importância do desaprender e do desapego, ressignificando a maneira como pensar e agir diante de uma realidade indesejada.

Serviço:

Café Filosófico CPFL especial Papirus Editora com Monja Coen

Quando: dia 5 de maio, quinta-feira, às 18h00

Onde: youtube.com/CafeFilosofico

Participação: https://youtu.be/i6VRC8Gh8XY

Informações: institutocpfl.org.br