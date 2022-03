Como Jonathas Freitas se tornou uma das pessoas mais importantes da tecnologia no Brasil

Nos últimos 16 anos Jonathas se preparou como líder e em sua jornada foi identificando projetos que se tornaram startups valiosas no mercado

O mercado da tecnologia registra no Brasil mais de R $400 bilhões de reais em faturamento com empresas do ramo no país por ano. No ano passado, o faturamento da tecnologia representou 4,6% da receita do país e a expectativa é que R$845 bilhões sejam investidos na área nos próximos dois anos, o que deve acelerar ainda mais o mercado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas do setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) – Brasscom.

Um dos protagonistas no desenvolvimento deste mercado, o empresário paulistano Jonathas Freitas, está no mercado há 16 anos e já participou da fundação de mais de 40 startups de tecnologia que se tornaram reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, rendendo ao empresário o título de uma das pessoas mais importantes da tecnologia de acordo com a mídia especializada e agências de notícias. Jonathas Freitas é empresário e investidor anjo.

Com 33 anos, casado e pai de um filho. É natural de São Paulo, mas com uma passagem de quase duas décadas pelo interior da Bahia. Jonathas se destaca por identificar projetos com potencial de se tornarem grandes empresas do ramo através de teses bem elaboradas e sobre modelos de negócio, realizando investimentos e tornar-se sócio dessas empresas, potencializando os negócios e as possibilidades de crescimentos de ideias que possam se tornar soluções para a sociedade.

Nos últimos 16 anos Jonathas se preparou como líder e em sua jornada foi identificando projetos que se tornaram startups valiosas no mercado. Todo seu patrimônio foi construído a partir de seus próprios negócios, considerando que na juventude viveu anos de uma condição financeira bastante limitada até passar a colher os frutos de seu trabalho como empreendedor.

Jonathas possui uma participação no fundo DreamMaker e através dele trabalha como uma aceleradora para empresas promissoras que precisam de smart money para decolar. As empreitadas do empresário no setor de tecnologia já lhe renderam o prêmio de Empreendedor do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2017 e também como empreendedor do ano em duas edições consecutivas do Digital Awards, em 2020 e 2021.

Entre suas empresas mais recentes estão a TouroClass, Guerrilha Way, BlitzPay e ManyContent, que recentemente ganhou repercussão internacional ao iniciar operações na Europa e Estados Unidos com a versão em inglês de uma plataforma brasileira que usa inteligência artificial para criar conteúdos para marcas e pessoas em português e em inglês desde o fim do ano passado. A estréia internacional da plataforma foi noticiada pelo Digital Journal e replicada em massa na mídia internacional e também na imprensa brasileira.