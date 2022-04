“Como é que não vou torcer? Tenho três ‘sacis’ com ele”, diz Piovani sobre Scooby no BBB 22

“Ele é estrupício, mas é do bem”, declara a ex-mulher do brother

Luana Piovani, em viagem nos Estados Unidos com seus três filhos, postou nesta quarta (13), nos stories do seu perfil no Instagram, um comentário sobre a participação do seu ex-marido Scooby no BBB 22.

Em passeio com as crianças, a loira aproveitou para declarar a sua torcida pelo brother, que está entre os sete finalistas do reality global.

“Eu sei que vocês estão pensando nisso. Na história do Pedro, querendo saber se a ex-mulher torce por ele É muito bom gente, só o Pedro, ‘mama mia’!”.

Scooby com os filhos

E continua: “Como é que eu não vou torcer? Tenho três ‘sacis’ com ele, gente. Ele é estrupício, mas ele é do bem”, declara a artista, que lançou a hashtag #TeamScooby na rede social.