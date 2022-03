Comissão de Direito dos Jogos da OAB-DF toma posse

Advogados da sportstech Rei do Pitaco fazem parte da Comissão

Os advogados Rafael Marcondes e Bárbara Teles assumiram, respectivamente, como membro convidado e secretária geral da Comissão de Direito dos Jogos da Ordem dos Advogados do Distrito Federal.

As cerimônias, em formato híbrido, e a assinatura dos Termos de Posse foram realizadas em fevereiro deste ano. A coordenação da mesa foi liderada pelo Presidente da OAB – DF, Délio Lins e Silva.

“É de suma importância as discussões sobre a regulamentação do setor de jogos de habilidade, como os fantasy sport games”, ressalta Marcondes, que é também head of legal do Rei do Pitaco. Ele ainda afirma estar muito contente em integrar este quadro, no qual terá participação ativa nos trabalhos que serão desenvolvidos. “Como advogado, destaco o protagonismo da instituição e o cumprimento da função social da advocacia”, finaliza o executivo.

“É com muito orgulho que estarei ao lado de grandes colegas por mais uma gestão, tratando de temas que estão em constante mudança e que buscam um cenário jurídico e regulatório diferente. O desafio é grande, mas é sempre muito construtivo tratar de diversos assuntos relacionados à legalização de jogos no país e regulamentação daqueles que já são aceitos pelo ordenamento”, destacou Teles, que também atua como advogada do Rei do Pitaco.

Criada em 2021, a Comissão de Direito dos Jogos foi renovada nessa nova gestão da OAB-DF com o objetivo de trazer para a advocacia, por meio de debates regulatórios e técnicos, a possibilidade de discutir e construir importantes entendimentos deste mercado. A intenção é que se avance no tema com segurança jurídica e de investimentos para todos os players.