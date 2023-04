Comércio de automóveis online se destaca em meio ao aumento das taxas de juros

Em tempos de crise, Autohaus oferece alternativa inovadora para empreendedores do setor automotivo

Com o aumento das taxas de juros no mercado financeiro, o setor automotivo tem enfrentado dificuldades em manter suas vendas em alta. No entanto, empreendedores têm buscado alternativas para continuar investindo no ramo, e o comércio de automóveis online tem se mostrado uma opção cada vez mais atraente.

Autohaus se destaca como uma rede de franquias de concessionárias digitais pioneira no segmento

Nesse contexto, a Autohaus se destaca como uma rede de franquias de concessionárias digitais pioneira no segmento. Fundada em 2017, a empresa tem como principal objetivo oferecer uma experiência de compra de veículos totalmente online, desde a pesquisa até a entrega do automóvel.

A estratégia tem sido bem-sucedida, principalmente em tempos de juros altos. Com a comodidade de comprar um carro pela internet, sem a necessidade de enfrentar filas e burocracias em uma concessionária física, muitos consumidores têm optado por essa modalidade de compra. Além disso, a Autohaus oferece condições de financiamento diferenciadas, com taxas mais atrativas do que as praticadas pelo mercado.

Rede de concessionárias digitais AutoHaus vem escalando neste cenário com instalação de novas franquias

Para quem deseja empreender no setor automotivo, a franquia Autohaus é uma excelente oportunidade de negócio. Com um modelo de operação enxuto e sem a necessidade de investimento em uma loja física, é possível entrar no mercado de vendas de carros de forma mais acessível e com a garantia de uma marca consolidada. ‘Concessionárias digitais vieram para ficar’, diz Bárbara Thomazzi, fundadora da Autohaus

Diante do atual cenário econômico, o comércio de automóveis online tem se mostrado uma decisão inteligente por parte de empreendedores e consumidores. Além de ser uma alternativa mais conveniente e prática, também permite atender a um público mais amplo, sem depender exclusivamente do mercado local. A Autohaus é uma empresa que vem se destacando nesse cenário, oferecendo uma nova perspectiva para o setor automotivo.