Comédia Stand-Up vai brilhar no Prime Video com shows de Murilo Couto, Fábio Rabin e Igor Guimarães

Os especiais Leso, de Couto; Tá Embaçado, de Rabin; e Benigno in Paradise, de Guimarães, chegam exclusivamente ao serviço de streaming em 2023

O Prime Video anuncia acaba de anunciar a coprodução de três shows de stand-up gravados exclusivamente para o serviço de streaming, dos comediantes Murilo Couto, Fábio Rabin e Igor Guimarães. Com 70 minutos de duração cada e estreia exclusiva no Prime Video, os especiais de comédia mostrarão seus mais recentes espetáculos, que abordam tanto personagens famosos de suas carreiras quanto questões da vida cotidiana.

Em Leso, de Murilo Couto, o comediante conta histórias sobre sua infância, vida amorosa e basicamente como vive até hoje e por que se identifica tanto com o termo “lesado”, promovendo o humor através de seus próprios infortúnios. Neste especial de comédia stand-up, Murilo vai usar todo o seu talento para explicar ele mesmo os motivos de ser, até hoje, considerado um “leso”. Produzido pela Granola Produções, o show foi criado e escrito por Couto, dirigido por ele junto a Danilo Veloso.

Fábio Rabin apresentará Tá Embaçado, sua mais recente produção na qual explica o que um típico brasileiro da classe média tem que viver enquanto tenta manter o casamento, a pressão de se comportar em novos círculos sociais além de criar uma filha que quer respostas para tudo. Neste especial, Fábio vai além das questões tipicamente familiares, abordando também os tabus atuais e nos fazendo repensar alguns conceitos, com a presença das sátiras que são a marca registrada do humor de Rabin. Tá Embaçado é da MA Produções e Foggy Films, com direção de Junior Carelli e Rudge Campos.

E Igor Guimarães chega ao Prime Video com Benigno in Paradise, celebrando seus dez anos na comédia e performando seus melhores textos do stand-up, suas músicas e personagens mais conhecidos, como o Advogado Paloma e Boneco Josias. Através de diferentes cenas, o espectador irá das nuvens celestiais ao inferno e caos com Igor. O espetáculo é produzido pela Foggy Filmes, dirigido por Junior Carelli e Rudge Campos.

Os membros Prime poderão assistir aos especiais de stand-up em qualquer lugar e a qualquer hora no aplicativo Prime Video para smart TVs, dispositivos móveis, Fire TV, Fire TV stick, Apple TV e transmissão online. No aplicativo Prime Video, os membros Prime podem baixar episódios em seus dispositivos móveis e tablets e assistir em qualquer lugar offline.

Leso, Tá Embaçado e Benigno in Paradise se juntam a milhares de programas de TV e filmes no catálogo Prime Video, incluindo produções brasileiras Originais Amazon como Dom, Manhãs de Setembro, 5X Comédia, Desjuntados, Soltos em Floripa, LOL: Se Rir, Já Era!, Tudo ou Nada: Seleção Brasileira, Lov3, Sentença, Em Casa com os Gil, Eleita e Jogo da Corrupção