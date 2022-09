Com vestido inspirado em Jackie Kennedy, Michelle Bolsonaro mostra elegância em velório da Rainha, na Inglaterra

Segundo estilista, modelo também tem como referência os trajes usados pelas princesas Kate Middleton e Letizia, da Espanha

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, está em viagem ao Reino Unido, ao lado do seu marido, para prestar as últimas homenagens pela morte da Rainha Elizabeth II. No domingo (18), foi vista trajando um elegante vestido que remete aos looks que vestiam a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis, que se tornou um ícone fashion não só de sua época, mas também em tempos atuais.

Michelle Bolsonaro comparece a evento de despedida da Rainha Elizabeth II, na Inglaterra

Assinado pela estilista catarinense Luhana Pawlick, o vestido preto usado por Michelle tem uma gola em alfaiataria inglesa, botões que fazem homenagem ao Reino Unido e martingale em rolotê, que lembra vestes militares. Além disso, a primeira-dama do Brasil também usou, na ocasião, um chapéu Pillbox, criado por Graciela Starling, de São Paulo, um colar de pérolas e sapatos da loja Lilian Soares.



A estilista Luhana Pawlick também diz que se inspirou nas princesas Kate Middleton e Letizia, da Espanha

Segundo a estilista, o look foi inspirado em princesas da atualidade, como Kate Middleton, da Inglaterra, e Letizia, da Espanha, já que Luhana é admiradora das duas figuras reais, por estarem sempre impecáveis. Para que a esposa do presidente fosse vestida a tempo da viagem, foi necessário confeccionar o vestido em 24 horas.

“Para representar a nação brasileira ao lado do presidente no funeral da Rainha Elizabeth II, um dos acontecimentos mais noticiados das últimas décadas, desenhamos para nossa primeira-dama Michelle Bolsonaro um modelo que respeita com elegância o protocolo centenário em relação à vestimenta de luto da família real da Inglaterra”, diz o Atelier Pawlick, onde o vestido foi confeccionado, em seu perfil no Instagram.

E continua: “Já sabido do frio londrino, optamos por um vestido midi em lã italiana, com detalhes como a gola em alfaiataria inglesa, o martingale em rolotê (técnica clássica usada em nosso ateliê), e os discretos botões que homenageiam o Reino Unido. Agradecemos o reconhecimento, carinho e preferência pelo nosso trabalho. Este vestido, um presente a ela, foi criado e confeccionado por nós, exclusivamente para o evento”.

Ao lado do seu marido, o presidente Jair Bolsonaro, Michelle esbanjou elegância com look que lembrou Jackie Kennedy

Nesta segunda-feira (19), Michelle Bolsonaro deu o último adeus à Rainha da Inglaterra trajando um vestido já visto anteriormente em 2019, durante sua visita ao Vaticano, quando a primeira-dama esteve com o Papa Francisco, assinado pela estilista paulistana Marie Lafayette, que tem um ateliê em Botafogo, no Rio de Janeiro.