Com uso da internet, casos de “microtraições” aumentam

Especialista Maicon Paiva faz reflexões sobre os relacionamentos atuais

Com a mudança na forma de se relacionar das pessoas, com fórmulas de relacionamento não tradicionais, sejam eles abertos, casamentos em que cada um vive separadamente ou até mesmo viver solteiro a vida toda, surge a “microtraição”, que, como o próprio nome já diz, são pequenas traições. Diante disso, o Especialista em Relacionamentos, Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar traz uma reflexão sobre um assunto que ainda é um tabu na sociedade: Se podem haver ações sutis, como definir a microtraição? E realmente pode haver algo como “traindo, mas só um pouco”?

Segundo um estudo realizado pela Universidade de South Wales, no Reino Unido, em 2023, a infidelidade humana cresceu à medida que nossas vidas se voltaram para a internet. O estudo define que microtraíções como qualquer ato ou comportamento de alguém em um relacionamento que indica o envolvimento emocional ou físico com uma terceira pessoa.

Embora tenha aumentado muito nos últimos anos, Maycon Paiva aponta que a infidelidade humana existe desde antigamente e que a microtraição seria apenas um “preparo de terreno” para um ato de traição verdadeiro. “Mesmo no século 18, as pessoas flertavam com cartas inadequadas ou revelavam pensamentos indevidos em seus diários. O que mudou é que agora temos ferramentas que facilitam com que este ato aconteça mais do que nunca. O fato de nos comunicarmos cada vez mais na Internet torna as relações cada vez mais ambíguas”.

"Confiar em seu parceiro romântico é fundamental para um relacionamento satisfatório e feliz. Na verdade, a ciência nos diz que ter confiança em um parceiro é crucial para prever se um relacionamento se manterá livre de problemas e conflitos", afirma o Especialista.

Quando há uma traição no relacionamento é recomendável que se converse com o seu parceiro para que ele explique os motivos que o levaram a trair. Na sequência, fazer uma avaliação da relação é necessária, para se pensar se há amor, respeito, confiança, diálogo e intimidade entre vocês e se continuar a relação seria benéfico ou maléfico. Após os dois primeiros passos, é o momento de tomar a decisão final, sem influência de terceiros, de continuar ou acabar com o relacionamento. Por fim, a busca de apoio em pessoas que te amam e te respeitam, como familiares, amigos ou profissionais, é essencial para que se supere essa situação, e retomar a sua autoestima e felicidade.