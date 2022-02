Com sucesso nos EUA, chef brasileira Karlota fecha parceria com João Mendes para franquia

O diferencial da chef vai desde a culinária até o atendimento

Já imaginou viver o seu grande sonho com os Estados Unidos como cenário? Essa é a história da chef Karlota, que se tornou queridinha das estrelas no exterior. Ela conseguiu construir o sonho do próprio restaurante em Orlando, na Califórnia, e agora dará andamento a esse negócio com ajuda de João Mendes.

Os trabalhos de João renderam mais de 50 bilhões de impressões, sendo o empreendedor com o maior alcance digital do mundo



O amor pela gastronomia começou quando Karlota tinha apenas 13 anos, em Campina Grande-PB. Ela começou a profissão ajudando o próximo, serviço em ações sociais de igrejas e nos centros de dependentes químicos da cidade. Amando cozinhar, ela decidiu presentear uma amiga fazendo todo a comida e ornamentação do casamento. Mesmo sem muitas condições financeiras, Karlota fez o evento e encantou todos os convidados, que acabaram virando clientes.

No “Skina”, Karlota leva aos clientes a comida brasileira com sabor caseiro, qualidade e em um ambiente aconchegante

Karlota é especialista em ilhas gastronômicas



Depois do casamento da amiga, Karlota nunca mais parou. Ela transformou o sonho e o amor em negócios. O sonho de levar a gastronomia ela para os Estados Unidos foi crescendo, então ela decidiu se mudar com os três filhos, Eduardo, Gabriel e Noa, para Orlando e construiu o “Skina Restaurant & Bar”. Os clientes se encantaram pela comida e atendimento da chef, e ela acabou sendo reconhecida até por celebridades e influências no exterior.







A chef afirma que gosta de transformar eventos em momentos únicos e inesquecíveis. Ela já atendeu várias celebridades e influências, como o jogador Pato, Galvão Bueno e até o prefeito de Orlando



Com o sucesso que vem fazendo, Karlota decidiu que era hora de expandir a marca para uma franquia. Ela se juntou a João Mendes, maior empresário digital do Brasil, fazer isso, dando a oportunidade para os brasileiros que estão nos EUA possam matar a saudade da comida do país. Para isso, eles apostam na “gastronomia afetiva”.

De acordo com João, ele viu na chef duas qualidades únicas que não se vende e nem se ensina em escola: carisma e amor



De acordo com João, ele viu na chef duas qualidades únicas que não se vende e nem se ensina em escola: carisma e amor. É isso que os clientes veem em karlota e é por isso que Mendes acredita tanto nesse novo projeto que está sendo construído pelos dois de fazer com que o “Skina” se torne uma grande franquia no país.