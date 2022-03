Com sociedade do goiano Thiago Brava, autor do hit “Dona Maria”, Folks Pub chega a Goiânia

Em fevereiro, cidade foi oficializada como a “Capital Nacional da Música Sertaneja”

Primeira rede brasileira de franquias de baladas voltadas aos fãs de música sertaneja, a Folks Pub inaugura nesta quarta-feira (30/3), na Alameda Dom Emanuel Gomes, 344, quadra 235, lote 19, sua primeira unidade em Goiânia, cidade recentemente oficializada como a “Capital Nacional da Música Sertaneja”. O cantor Thiago Brava, autor do hit “Dona Maria”, é um dos sócios da Folks Pub.

JP, Thiago Brava, Pedro Elero e Gabriel d’Ávila- sócios da Folks Pub



“Goiânia é o município que mais gera receitas, empregos diretos e indiretos e retorno financeiro por meio da música sertaneja”, diz o vereador William Veloso, autor do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal que deu à cidade o título de capital sertaneja, em 16 de fevereiro. “Além dos eventos, a noite goianiense concentra inúmeras baladas, bares com shows ao vivo, em estabelecimentos espaçosos e modernos. A música sertaneja movimenta a economia da cidade em diferentes setores.”



No aspecto econômico, Goiânia vem conquistando espaço no cenário nacional. A cidade detém o 10º maior PIB entre os municípios do Brasil, com 1% de participação no PIB do País. No Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), publicado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pela Endeavor em 16 de março, a capital goiana figura no topo do ranking no item cultura empreendedora.

O cantor Thiago Brava é um dos sócios da Folks Pub

Investimento de R$ 1,2 milhão

Sócio de Thiago Brava na unidade de Goiânia, o administrador Diego Oliveira já tem outros negócios em parceria com o cantor e decidiu apostar na Folks por entender que o modelo de negócio “é a cara” da capital goiana”. A ideia é replicar o sucesso do pub em outras regiões do entorno. Brava e Oliveira investiram R$ 1,2 milhão na unidade.



A meta da Folks Pub é abrir mais 18 unidades até o final do ano e, em até cinco anos, alcançar 1000 franquias, que vão gerar 13 mil empregos. As principais praças-alvo para a expansão são Curitiba, Joinville, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Ponta Grossa. A cada inauguração, além de gerar cerca de 50 empregos diretos – são 12 a 15 pessoas fixas, além de 20 a 30 colaboradores freelancers –, cada unidade injeta em torno de R$ 600 mil a R$ 1 milhão na economia local.

Gabriel d’Ávila, JP, Thiago Brava, Pedro Elero e Diego Oliveira, sócios

Fundada em junho de 2014, na cidade de Londrina (PR), um dos berços do chamado sertanejo universitário, a Folks Pub conta hoje com unidades em Londrina, Sorocaba, Campinas, São Paulo e Foz do Iguaçu. Os fundadores são três jovens empreendedores, que planejavam desenvolver uma experiência única e divertida para os fãs do gênero sertanejo.

A proposta é unir a elegância das public houses britânicas com a energia das baladas brasileiras.