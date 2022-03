Com referências cinematográficas, Julia Bacellar e Rennan da Penha lançam videoclipe de “Não Conta pra Ninguém”

O videoclipe traz como referência os videoclipes “Amor à Segunda Vista” e “Proposta”, onde Julia interpreta uma mulher de negócios que se envolve com um dos seus funcionários

“Eu não gosto de moleque que explana para todo mundo” diz Julia Bacellar em um dos versos da sua nova música “Não conta para ninguém” em parceria com o DJ Rennan da Penha. A canção, que chegou em todas as plataformas de streamings nesta última segunda-feira, 14, tem tudo para se tornar um grande sucesso.

A artista carioca contou que a música é baseada em fatos reais e revelou que ficou muito feliz por ter o DJ – e também seu empresário – neste projeto.

“Criamos essa música lá no estúdio da Hitzada, na hora que ouvi ela pronta gostei, e senti que tinha que colocar um feat. Logo, pensei no Rennan, porque sempre foi uma pessoa que tive grande admiração e sonhava em ter uma música junto com ele. Enviei e, na mesma hora, ele topou!”, contou a cantora.

Ela contou detalhes de como foi trabalhar com Rennan – que é um dos responsáveis por sua carreira.

“Foi uma experiência incrível gravar com ele. Nossas personalidades são parecidas, gostamos de ficar por dentro de todos os detalhes do projeto, desde figurino, cenário até o roteiro. Então trocamos muitas figurinhas durante todo esse processo e estamos ansiosos para esse lançamento”.

O videoclipe traz como referência os videoclipes “Amor à Segunda Vista” e “Proposta”, onde Julia interpreta uma mulher de negócios que se envolve com um dos seus funcionários.

“Eu queria um videoclipe diferente, que fugisse da estética tradicional que os projetos audiovisuais da indústria funk costumam apresentar ao público. Eu sou apaixonada por filmes, séries e queria trazer uma história. Tive a ideia de trazer no vídeo esse drama – a patroa que se relaciona com o funcionário -, mas com um final diferente (risos)”, contou

Rennan também falou sobre o projeto e adiantou que a artista, que faz parte do casting da sua produtora Hitzada, será um dos principais nomes da indústria do funk carioca nos próximos anos.

“A Julia é uma artista brilhante, toca, canta, dança e produz. em breve, vamos ouvir falar muito dela, no Brasil todo. Fiquei muito feliz com o convite, que aceitei de imediato e acredito que o público vai se amarrar nesse lançamento”, falou.